Lando Norris verzichtet auf die 46: Will Rossi "nicht kopieren"

Außerdem hat Norris großen Respekt vor Alexander Albon, der in seiner Karriere immer die Startnummer 46 genutzt und sogar in Rossi-Farben an den Rennen teilgenommen hat. "Ich habe Alex immer unterstützt, als ich jung war", so Norris. "Er war eher mein Held als Rossi und das klingt wirklich merkwürdig. Er war immer ein toller Typ und ich habe all seine Rennen verfolgt." Albon wird im kommenden Jahr ebenfalls in der Formel 1 starten, was Norris sehr freut.

