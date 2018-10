Fernando Alonso: Gehe nicht, weil ich kein Cockpit habe!

(Motorsport-Total.com) - Verlässt Fernando Alonso die Formel 1 2019, weil er kein konkurrenzfähiges Cockpit mehr findet? Dieses Gerücht hält sich seit seiner Rücktrittsankündigung hartnäckig, doch der Spanier kommt nicht umhin zu betonen, dass er der Königsklasse aus freien Stücken den Rücken kehrt: "Ich höre auf, weil ich es möchte, und nicht, weil ich zum Aufhören gezwungen werde", sagt er.

© LAT Zweimal lachendes Gesicht: Fernando Alonso verlässt die Formel 1 zufrieden Zoom Download

"Ich höre nicht auf, weil ich kein konkurrenzfähiges Auto habe", betont er weiter. "Ich höre auf, weil ich alles getan habe, was ich in der Formel 1 tun wollte. Ich habe es in die Formel 1 geschafft, ich habe in der Formel 1 Rennen gewonnen, ich habe in der Formel 1 Meisterschaften gewonnen, ich habe in der Formel 1 Rekorde gebrochen, ich bin für McLaren, für Renault, für Ferrari gefahren."

ANZEIGE

"Ich bin jetzt 37 Jahre alt und kann in der Formel 1 nicht mehr erreichen. Alles, von dem ich in der Formel 1 je geträumt habe, ist erledigt", so Alonso. Vielleicht hätte er 2019 ja ein konkurrenzfähiges Auto gehabt - ob McLaren oder ein anderes Team sei einmal dahingestellt -, doch das wollte er nicht herausfinden, weil er andere Pläne außerhalb der Königsklasse verfolgen möchte.

"Ich möchte aufhören, weil ich denke, dass ich außerhalb der Formel 1 ein besserer und kompletterer Fahrer werden kann und es besser für meine Karriere ist. Das Kapitel ist vorbei - und zwar meiner Meinung nach sehr erfolgreich", betont der zweimalige Weltmeister.

Fotostrecke: Die Karriere von Fernando Alonso Zwei WM-Titel und 30 Grand-Prix-Siege hat Fernando Alonso errungen, dazu in der Formel 1 geschätzte 150 Millionen Euro verdient - aber angefangen hat alles im Go-Kart, hier im Alter von zarten neun Jahren. Fotostrecke

Drei Rennen bleiben ihm in dieser Saison noch auf seiner Abschiedstournee, und jedes einzelne findet der McLaren-Pilot besonders. In Mexiko trifft er auf besonders leidenschaftliche Fans, in Brasilien konnte er seine beiden WM-Titel feiern, und Abu Dhabi wird dann sein letztes Rennen werden. "Von daher werden alle drei Rennen noch einmal emotionaler, und ich werde versuchen, jedes einzelne zu genießen."

Er wird sich mit zwei lachenden Augen verabschieden, weil er glücklich ist, dass er von allen Seiten respektiert wird. "Ich wurde immer hoch angesehen, von daher fühle ich mich sehr privilegiert", so Alonso. "Ich habe ein wundervolles Leben und in Mexiko werden sie 30.000 Gesichter auf den Tribünen verteilen, um 'bye bye' zu sagen. Es war eine perfekte Reise, keine traurige Reise und auch kein trauriges Ende."