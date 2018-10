Red Bull kopiert innovativen Ferrari-Unterboden

(Motorsport-Total.com) - Aller guten Dinge sind drei: Nachdem Ferrari sowohl in Suzuka als auch in Austin den neuen Unterboden am SF71H nicht wunschgemäß testen konnte, wird nun in Mexiko-Stadt ein erneutes Experiment am Freitag vorgenommen. Sebastian Vettel wird mit der neuen Variante ausrücken, während Austin-Sieger Kimi Räikkönen Vergleichsdaten mit dem alten Unterboden einholt. Unterdessen hat Red Bull das Konzept in Windeseile kopiert und wird eine eigene Lösung testen.

Auch Red Bull baut mittlerweile Städte auf der Unterbodenplatte

Der Unterboden von Ferrari wartete in Austin mit einer Innovation auf: Statt nur Schlitze in den Bereich vor den Hinterreifen zu schneiden, standen erstmals vertikale Finnen im Wind. Diese verbessern nicht nur das Strömungsverhalten der Luft um den Reifen herum, sondern sollen auch Schmutz vom empfindlichen Bereich des Diffusors fernhalten. Damit soll der neue Unterboden, der in Japan debütiert hatte, nun endlich richtig funktionieren.

Die erste Variante des neuen Unterbodens ohne diese Streben hatte in Suzuka nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, da sich Dreck vor dem Hinterreifen ansammelte und so die Aerodynamik aus dem Gleichgewicht brachte. In Austin hatte Ferrari am Freitag dann Wetterpech und konnte die neuen Teile nicht testen. In Mexiko erfolgt nun der dritte Anlauf.

Warum der Rückbau wichtig war

Nachdem mehrere Updates nach der Sommerpause nicht die gewünschte Wirkung erzielt hatten, scheint die Scuderia mittlerweile wieder in die Spur gefunden zu haben. Sebastian Vettel erklärt: "Es ging darum, zu verstehen, was nicht oder nicht so gut war wie die Lösung zuvor funktioniert hat. Deshalb war es wichtig, dass wir das Auto etwas zurückgerüstet haben, um ein paar Dinge besser zu verstehen."

Ferrari rüstete das Auto in Austin ab dem Qualifying wieder zurück auf den Stand von vor Singapur und war auf Anhieb plötzlich wieder auf Augenhöhe mit Mercedes. Seitdem wird in Maranello mit Hochdruck Aufklärungsarbeit betrieben, wie man ab Singapur so vom rechten Weg abkommen konnte. "Die letzten paar Tage waren ziemlich wichtig für uns, wie auch die vergangenen Wochen", so der viermalige Weltmeister. "Wir verstehen jetzt ein bisschen mehr, deshalb schauen wir nun wieder nach vorn."

Der Blick geht nun vor allem in Richtung 2019. "Die nächsten Rennen sind für uns wichtig, um Aufschluss zu bekommen, in welche Richtung es letzten Endes geht und welche Richtung die beste ist", sagt der 31-Jährige. "Das müssen wir noch besser verstehen und ein vollständiges Bild bekommen. Deswegen werden die neuen Teile jetzt auch wieder ausprobiert."

Doch die Konkurrenz schläft nicht: Red Bull wartet in Mexiko-Stadt mit einer ähnlichen Lösung vor den Hinterreifen auf. Auch auf dem Unterboden des RB14 wachsen mittlerweile Streben nach oben. Für zusätzlichen Abtrieb in der dünnen Luft in Mittelamerika hat die Bullen-Mannschaft zudem einen zusätzlichen Gurney Flap an das Ende des Seitenkastens hinzugefügt. Die neue Konfiguration des Fahrzeugs wird am Freitag getestet werden.