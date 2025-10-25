  • 25. Oktober 2025 · 17:58 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Grand-Prix-Berichte
    von Stefan Ehlen

"Undercover George": Wie sich Russell in Mexiko unter die Fans mischte

Statt selbst zu fahren, wurde George Russell bei der Formel 1 in Mexiko zum Zuschauer - und sorgte mit seiner Undercover-Aktion für Aufsehen

(Motorsport-Total.com) - Mercedes-Fahrer George Russell hat seine "Zwangspause" im ersten Freien Training zum Grand Prix von Mexiko-Stadt 2025 (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) genutzt, um die Formel 1 einmal aus einer anderen Perspektive zu verfolgen: Russell mischte sich unter die Fans im Stadionbereich der Rennstrecke.

Foto zur News: "Undercover George": Wie sich Russell in Mexiko unter die Fans mischte

© George Russell/X

"Undercover": George Russell in Verkleidung auf der Formel-1-Tribüne in Mexiko 2025 Zoom Download

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video mit dem Titel "Undercover George", das zeigt, wie Russell das angestellt hat: Er zog sich eine dunkle Jacke über und vor allem eine mexikanische Wrestling-Maske über den Kopf, damit ihn die anderen Fans nicht erkennen würden.

Die Taktik ging auf: Russell konnte das erste Freie Training tatsächlich unbehelligt und in aller Ruhe verfolgen.

Russells Fazit zum "Undercover"-Einsatz in Mexiko

Später sagte er: "Als Formel-1-Fahrer ist es so: Du kannst nicht einfach mehr die Formel 1 schauen. Man bekommt selten die Gelegenheit, mal rauszugehen. Und ich dachte mir, weißt du was, ich versuche, mal etwas einigermaßen Normales zu tun."

Sein Fazit: "Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hatte schon seit Jahren keine Formel-1-Autos mehr auf der Rennstrecke gesehen. Es war cool. Ich habe gesehen, was alle anderen sehen. Ich wurde nicht allzu oft erkannt und habe es genossen."

Besonders amüsant war eine Begegnung mit Fans, die Russell-T-Shirts trugen. Im Vorbeigehen sagte Russell: "Er ist ein guter Fahrer!"

Ebenso unterhaltsam war die Szene, als Mercedes-Testfahrer Frederik Vesti direkt vor Russell durchs Stadion fuhr. Russell sagte im Video: "Das ist mein Auto! Er fährt mein Auto!"

"Er fährt mein Auto!"

Vesti griff diese Bemerkung später in den sozialen Netzwerken auf und kommentierte das Russell-Posting: "Nächstes Mal lass einfach die Schlüssel nicht auf dem Tisch liegen!"

Vesti war einer von neun sogenannten Freitagsfahrern im ersten Freien Training der Formel 1 in Mexiko. Per Reglement müssen die Teams mehrfach pro Saison Nachwuchsfahrer für eine Einheit ins Auto setzen - jeder Fahrer muss deshalb insgesamt zweimal aussetzen, so wie Russell in Mexiko.

Der Mercedes-Fahrer sorgte am Ende seines Ausflugs noch für eine witzige Szene, als er am Eingang zum Fahrerlager kurzerhand über das Drehkreuz sprang, ohne vorher seine Karte zu scannen. Der Sicherheitsmann rief ihm irritiert nach. Doch Russell schwenkte nur seine Karte und rief: "Ich habe den Pass!" Das reichte aus.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Formel 1 Mexiko: Arvid Lindblad schnellster Rookie bei Formel 1 Mexiko: Arvid Lindblad schnellster Rookie bei Leclerc-Bestzeit
Foto zur News: Formel-1-Liveticker: Neun Rookies in FT1, nur einer Formel-1-Liveticker: Neun Rookies in FT1, nur einer begeistert wirklich
Großer Preis von Mexiko - Mexiko-Stadt - 1. Training
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Technik
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Pre-Events
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Brasilien
Sao Paulo
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Las Vegas
Las Vegas
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
Formel 1 App