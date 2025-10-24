Formel 1 Mexiko: Arvid Lindblad schnellster Rookie bei Leclerc-Bestzeit

Während Ferrari-Pilot Charles Leclerc im Auftakttraining in Mexiko-Stadt die Bestzeit fährt, setzt sich Arvid Lindblad im Red Bull in Reihen der neun Freitagsfahrer durch

(Motorsport-Total.com) - Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt, um den Grand Prix von Mexiko auszutragen (alle Session im Formel-1-Liveticker).

Foto zur News: Formel 1 Mexiko: Arvid Lindblad schnellster Rookie bei Leclerc-Bestzeit

© LAT Images

Arvid Lindblad (Red Bull) klassierte sich im FT1 in Mexiko auf P6 - vor Yuki Tsunoda Zoom Download

Doch bevor der WM-Kampf zwischen Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren) und Max Verstappen (Red Bull) in den Fokus rückt, galt im 1. Freien Training am Freitag die Aufmerksamkeit zunächst einigen Formel-1-Greenhorns. Denn gleich neun der zehn Teams machen an diesem Wochenende Gebrauch von der Freitagsfahrer-Regel.

Sauber ist das einzige Team, das im Auftakttraining des Mexiko-Wochenendes auf seine beide Stammfahrer vertraute. Alle anderen Teams im Feld ließen bei dieser Gelegenheit einen Neuling ran, um ihm Formel-1-Kilometer zu ermöglichen. Der schnellste der insgesamt neun Freitagsfahrer war Arvid Lindblad. Der 18-jährige Brite saß anstelle von Max Verstappen im Red Bull.

Lindblad, für den es der zweite Freitagseinsatz (nach Silverstone) war, fuhr eine Rundenzeit von 1:18.997 Minuten. Damit reihte er sich damit im Gesamtergebnis des 1. Freien Trainings auf dem starken sechsten Platz ein. Damit klassierte er sich vor Red-Bull-Stamfahrer Yuki Tsunoda, den er im Juli in Silverstone im FT1 vertreten hatte.

Der Trainingstag in Mexiko-Stadt in der Analyse

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Zweitschnellster hinter Lindblad in Reihen der Rookies war diesmal IndyCar-Pilot Patricio O'Ward, der den McLaren von Lando Norris übernahm, gefolgt von Frederik Vesti, der den Mercedes von George Russell fuhr. Die weitere Reihenfolge in der Gruppe der Freitagsfahrer: Paul Aron (Alpine), Ryo Hirakawa (Haas), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin) und Antonio Fuoco (Ferrari).

Foto zur News: Formel 1 Mexiko: Arvid Lindblad schnellster Rookie bei Leclerc-Bestzeit

© LAT Images

Charles Leclerc (Ferrari) war im FT1 in Mexiko-Stadt der Schnellste Zoom Download

Die Session-Bestzeit holte sich derweil Ferrari-Stammfahrer Charles Leclerc mit einer Zeit von 1:18.380 Minuten. Zweitschnellster im Klassement war Kimi Antonelli (Mercedes) mit einem Rückstand von 0,107 Sekunden.

Antonelli, der kurioserweise einer der echten Rookies der Formel-1-Saison 2025 ist, reihte sich vor Nico Hülkenberg (Sauber), WM-Spitzenreiter Oscar Piastri (McLaren) und Gabriel Bortoleto (Sauber) ein.

Piastri war der einzige der drei Titelanwärter, der im 1. Freien Training im Einsatz war. Sowohl Lando Norris als auch Max Verstappen greifen erst im 2. Freien Training ins Geschehen ein.

Nennenswerte Zwischenfälle gab es keine. Einzig Isack Hadjar (Racing Bulls) fand sich einmal kurz im Notausgang von Kurve 12, eingangs des Stadions Foro Sol, wieder.

Das 2. Freie Training des Mexiko-Wochenendes beginnt in mitteleuropäische Zeit umgerechnet um 0:00 Uhr MESZ. In diesem werden dann alle 20 Stammfahrer im Einsatz sein.

