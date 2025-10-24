McLaren nach Red-Bull-Aufschwung: "Müssen ihr Momentum brechen"

(Motorsport-Total.com) - Nach einer dominanten ersten Saisonhälfte hat McLaren zuletzt etwas an Boden verloren. Red Bull, angeführt von Max Verstappen, präsentiert sich wieder in WM-Form - eine Entwicklung, die McLaren-CEO Zak Brown mit Respekt, aber auch Entschlossenheit beobachtet.

"Ein großartiges Rennteam", sagt Brown gegenüber Sky. "Man hat gesehen, wie wir uns 2024 entwickelt haben und wie schnell wir konkurrenzfähig geworden sind. Der Sport ist unglaublich umkämpft - das zeigt einfach, dass diese Teams nie stillstehen."

Red Bull habe mit neuen Entwicklungen und einem stark motivierten Verstappen "richtig Momentum aufgebaut". Brown betont jedoch: "Jetzt müssen wir dieses Momentum brechen."

Brown: Hätten in Austin gewinnen können

Trotz des jüngsten Aufschwungs von Red Bull bleibt Brown überzeugt, dass McLaren nach wie vor auf Siegkurs liegt. "Ich denke, wir hatten [in Austin] ein sehr schnelles Auto - ich glaube, wir hätten gewinnen können", sagt er. "Natürlich haben wir es nicht, aber es ist eines dieser 'hätten, könnten, sollten'-Rennen."

Die Meisterschaft sei noch lange nicht entschieden, so Brown weiter. "Es wird extrem eng, aber wir bleiben fokussiert und machen einfach weiter wie bisher."

Piastri: Weiß, dass sich Meisterschaften drehen können

Oscar Piastri, der zuletzt in Austin, Singapur und Baku schwierige Wochenenden hatte, sieht die Situation gelassen. Er betont, dass McLaren trotz des Entwicklungsstopps noch Reserven habe. "Wir müssen einfach sicherstellen, dass wir das Auto jedes Wochenende maximal ausnutzen", erklärt der Australier. "Im Renntrimm sehen wir immer noch gut aus, aber im Qualifying war es zuletzt etwas schwieriger - und [in Austin] habe ich mich einfach nicht so gut mit dem Auto verbunden."

Trotz kleiner Rückschläge glaubt Piastri fest an seine WM-Chance. "Ich war schon in Meisterschaftskämpfen, die genauso eng oder sogar enger waren als jetzt", sagt er. "Ich weiß also, dass sich Dinge schnell drehen können - und ich glaube fest daran, dass ich die Meisterschaft gewinnen kann."

Punkte sind nicht alles - Leistung ist entscheidend

Für Piastri ist der Schlüssel zum Titel nicht der Punktestand, sondern die Performance. "Dieses Wochenende war schwierig, und der Vorsprung ist etwas geschrumpft. Aber Leistung ist das, was Meisterschaften gewinnt - nicht das bloße Zählen von Punkten", erklärt er. "Je schneller du bist, desto mehr Punkte holst du - darauf konzentriere ich mich."

Andrea Stella, der als Teamchef schon viele Hochdrucksituationen erlebt hat, will die Stimmung im Team bewusst ruhig halten. "Zuerst muss ich mich selbst ruhig halten", sagt er. "Dank meiner Erfahrung und einer gesunden Perspektive hoffe ich, dass mir das gelingt."

Er betont, dass die jetzige Phase Teil des normalen Wettbewerbs sei: "Was wir gerade erleben - enge Kämpfe um Rennsiege, um die Meisterschaft - das ist, was die Formel 1 ausmacht. Wenn wir leicht P1, P2 holen wie in Barcelona oder Bahrain, ist das eher die Ausnahme."

Für Stella geht es nun darum, diesen Druck richtig zu nutzen: "Wir wollen diese Situation mit maximaler Intensität, aber minimalem Stress leben. Wir dürfen die Freude an dem, was wir tun, nicht verlieren."

"Ein Privileg, in dieser Position zu sein"

Stella lobt die gesamte Mannschaft für ihre Arbeit: "Es ist ein großes Privileg, überhaupt in dieser Position zu sein. Das verdanken wir der guten Arbeit des Teams und unserer beiden Fahrer." Wie geht es nun aber weiter? Stella sagt: "Wir machen einfach weiter mit dieser guten Arbeit - dann kommen die Ergebnisse von selbst."

Neue Teile oder Upgrades wird McLaren in diesem Jahr allerdings nicht mehr bringen. "Es wird für den Rest der Saison keine neuen Teile geben", stellt Stella klar. Dennoch sei das Rennen in Austin für ihn "relativ beruhigend" gewesen: "Wenn Lando nicht mit Charles gekämpft hätte, hätte er die Pace gehabt, um das Rennen zu gewinnen. Das war eine gute Bestätigung unserer Leistungsfähigkeit."

Dass McLaren im Sprint gefehlt habe, habe das Set-up leicht beeinträchtigt: "Wir waren dadurch etwas im Hintertreffen, und im Nachhinein wissen wir, dass noch mehr Performance im Auto steckte. Aber das sind Details, die wir verstehen und verbessern können."