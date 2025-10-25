  • 25. Oktober 2025 · 18:49 Uhr

    von Stefan Ehlen, Co-Autor: Ronald Vording

Verstappen über McLaren-Chaos: "Nicht mein Problem"

McLaren liefert Drama, Max Verstappen bleibt cool: Der Red-Bull-Star spricht über Druck, Motivation und seine verbliebene Titelchance

(Motorsport-Total.com) - WM-Außenseiter Max Verstappen zeigt sich unbeeindruckt davon, dass sich die beiden McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri immer wieder in strittige Situationen verwickeln.

Verstappen sagte vor dem Grand Prix von Mexiko-Stadt 2025 (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!): "Das ist ehrlich gesagt nicht mein Problem, oder?"

"Ich konzentriere mich einfach auf meine eigene Leistung. Für mich ist das Wichtigste, dass wir ein konkurrenzfähiges Auto haben. Wenn wir das haben, haben wir auch die Chance, sie zu schlagen. Das ist das Einzige, worauf ich mich fokussiere."

Ungewohnte Rolle: Max Verstappen ist der Jäger

Dass er in der Schlussphase der Formel-1-Saison 2025 erstmals seit Jahren nicht der Gejagte, sondern der Jäger ist, "ändert nicht viel", erklärte Verstappen. Begründung: "Natürlich will man immer gewinnen, man will den Titel holen."

"Ich habe Meisterschaften sehr spät, aber auch sehr früh für mich entschieden - und diese hier ist natürlich ganz anders, weil es für uns über weite Teile der Saison deutlich schwieriger war. Um ehrlich zu sein, ist es schon überraschend, dass wir überhaupt noch im Titelkampf sind - aber ich nehme das gerne mit."

Wie gut Red Bull mit Druck umgehen kann

Bei aktuell 40 Punkten Rückstand in der Formel-1-Fahrerwertung hat Verstappen im Titelkampf gegen Norris und Piastri nur noch wenig Spielraum. "Ich habe es schon mal gesagt: Wir müssen jetzt perfekt auftreten", sagte der Red-Bull-Fahrer.

"Ich sehe das jedoch als positiven Druck - denn ich liebe, was ich tue. Und wenn das Auto gut ist, macht es noch viel mehr Spaß."

Außerdem habe Red Bull in der Vergangenheit bereits Nervenstärke bewiesen: "Unter Druck sind wir meist sehr gut", sagte Verstappen. "Genau das wollen wir bis zum Saisonende erneut demonstrieren."

