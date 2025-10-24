Oscar Piastri: Warum Austin für ihn nur eine Eintagsfliege war

(Motorsport-Total.com) - WM-Spitzenreiter Oscar Piastri von McLaren hält seine schwache Form in Austin rückblickend für eine "Eintagsfliege" und für sehr "Austin-spezifisch", so erklärte er vor dem Grand Prix von Mexiko (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!).

Oscar Piastri im McLaren MCL39 in Austin 2025

Piastri sagte: "Es war einfach ein chaotisches Wochenende mit all dem, was passiert ist. Das hat die Dinge natürlich etwas erschwert."

Damit spielt Piastri vor allem auf den Teamkollegen-Crash im Sprintrennen an, der ihn und Lando Norris bereits in der ersten Runde aus dem Rennen warf und wichtige Punkte kostete. Im anschließenden Qualifying und im Grand Prix blieb Piastri gemessen an seinen eigenen Maßstäben deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Alles nur streckenspezifische Schwierigkeiten bei Piastri?

Nun meint er: "Laut unserer Analyse waren viele Probleme speziell auf Austin zurückzuführen. Ich mache mir deshalb keine großen Sorgen, dass diese Probleme weiterhin bestehen. Und natürlich hoffe ich, dass es an diesem Wochenende etwas besser läuft."

Fest steht: Die technische Basis seines McLaren MCL39 bleibt in Mexiko-Stadt im Vergleich zu Austin unverändert.

Piastri erklärt: "Ein paar Dinge am Auto waren vielleicht nicht ganz so gut, wie sie hätten sein können. Es war aber auch nichts gravierend falsch am Auto."

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt

Andererseits habe der Wochenend-Verlauf entscheidend zu seinem Abschneiden beigetragen, so Piastri weiter. "Da liefen ein paar Dinge anders, als wir es aus verschiedenen Perspektiven erwartet hatten."

"Wenn das Auto vielleicht nicht ideal war und wenn wir das Wochenende noch einmal fahren könnten - wir würden wahrscheinlich ein paar Dinge ein bisschen anders machen, aber nichts Grundlegendes ändern."

Vor Mexiko führt Piastri in der Formel-1-Fahrerwertung um 14 Punkte vor Norris. Red-Bull-Fahrer Max Verstappen liegt 40 Punkte zurück.