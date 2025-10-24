  • 24. Oktober 2025 · 17:33 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Grand-Prix-Berichte
    von Stefan Ehlen

Oscar Piastri: Warum Austin für ihn nur eine Eintagsfliege war

Oscar Piastri erklärt, warum sein schwaches Wochenende in Austin kein Grund zur Sorge ist - und was laut McLaren-Analyse wirklich dahintersteckte

(Motorsport-Total.com) - WM-Spitzenreiter Oscar Piastri von McLaren hält seine schwache Form in Austin rückblickend für eine "Eintagsfliege" und für sehr "Austin-spezifisch", so erklärte er vor dem Grand Prix von Mexiko (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!).

Foto zur News: Oscar Piastri: Warum Austin für ihn nur eine Eintagsfliege war

© LAT Images

Oscar Piastri im McLaren MCL39 in Austin 2025 Zoom Download

Piastri sagte: "Es war einfach ein chaotisches Wochenende mit all dem, was passiert ist. Das hat die Dinge natürlich etwas erschwert."

Damit spielt Piastri vor allem auf den Teamkollegen-Crash im Sprintrennen an, der ihn und Lando Norris bereits in der ersten Runde aus dem Rennen warf und wichtige Punkte kostete. Im anschließenden Qualifying und im Grand Prix blieb Piastri gemessen an seinen eigenen Maßstäben deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Alles nur streckenspezifische Schwierigkeiten bei Piastri?

Nun meint er: "Laut unserer Analyse waren viele Probleme speziell auf Austin zurückzuführen. Ich mache mir deshalb keine großen Sorgen, dass diese Probleme weiterhin bestehen. Und natürlich hoffe ich, dass es an diesem Wochenende etwas besser läuft."

Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild

Fest steht: Die technische Basis seines McLaren MCL39 bleibt in Mexiko-Stadt im Vergleich zu Austin unverändert.

Piastri erklärt: "Ein paar Dinge am Auto waren vielleicht nicht ganz so gut, wie sie hätten sein können. Es war aber auch nichts gravierend falsch am Auto."

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt

Andererseits habe der Wochenend-Verlauf entscheidend zu seinem Abschneiden beigetragen, so Piastri weiter. "Da liefen ein paar Dinge anders, als wir es aus verschiedenen Perspektiven erwartet hatten."

"Wenn das Auto vielleicht nicht ideal war und wenn wir das Wochenende noch einmal fahren könnten - wir würden wahrscheinlich ein paar Dinge ein bisschen anders machen, aber nichts Grundlegendes ändern."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Vor Mexiko führt Piastri in der Formel-1-Fahrerwertung um 14 Punkte vor Norris. Red-Bull-Fahrer Max Verstappen liegt 40 Punkte zurück.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: "Das beschäftigt mich nicht": Piastri bleibt nach "Das beschäftigt mich nicht": Piastri bleibt nach Verstappen-Aufholjagd cool
Foto zur News: Meinung zum WM-Kampf: Was für Piastri, Norris oder Meinung zum WM-Kampf: Was für Piastri, Norris oder Verstappen spricht
Foto zur News: Piastri überrascht mit Enthüllung: Keine Konsequenzen mehr Piastri überrascht mit Enthüllung: Keine Konsequenzen mehr für Norris
Foto zur News: McLaren kämpferisch: Stella sieht Titel noch fest in eigener McLaren kämpferisch: Stella sieht Titel noch fest in eigener Hand
Foto zur News: Kolumne: Lando Norris macht derzeit alles richtig Kolumne: Lando Norris macht derzeit alles richtig
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Fahrer 2026
Die Formel-1-Fahrer 2026
Foto zur News: Die Fehler von Lando Norris im WM-Kampf 2025
Die Fehler von Lando Norris im WM-Kampf 2025
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Mehr Videos
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
Anzeige InsideEVs