"Das beschäftigt mich nicht": Piastri bleibt nach Verstappen-Aufholjagd cool

(Motorsport-Total.com) - Oscar Piastris Vorsprung auf den drittplatzierten Max Verstappen in der Formel 1 Saison 2025 ist in den letzten vier Grands Prixs von 104 auf 40 Punkte geschrumpft. Der Red-Bull-Pilot gewann in diesem Zeitraum vier Rennen (eins davon ein Sprint) und belegte einmal den zweiten Platz.

Der McLaren-Fahrer, der weiterhin die WM-Führung innehat, erwischte dagegen eine schwächere Phase - inklusive eines kostspieligen Unfalls gleich zu Beginn des Großen Preises von Aserbaidschan.

"Der Lauf, den er [Verstappen] seit Monza hingelegt hat, war schon ein bisschen überraschend", gibt Piastri zu. "Zwar gab es schon früher in der Saison Momente, in denen er diese Leistungen gezeigt hat, aber dazwischen auch ziemliche Einbrüche. Dass er jetzt über mehrere Rennen hinweg konstant auf diesem Niveau ist, kam etwas unerwartet.

Piastri macht weiterhin sein Zeug

Wir wissen, dass sie [Red Bull] weiterhin viel an ihrem Auto verändern und versuchen, es zu verbessern. Insofern ist es keine völlige Überraschung. Aber dass er so schnell wieder im Titelkampf ist, damit hatte ich nicht gerechnet."

Bei noch fünf ausstehenden Rennen ist Verstappen nun ein ernstzunehmender Titelkandidat - zusammen mit Piastri und dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris, der 14 Punkte Rückstand auf den Australier hat. (Zum aktuellen Stand in der Fahrer-WM)

Gefragt, ob ihn das zu einem Strategiewechsel veranlasse, erwidert Piastri jedoch: "Ehrlich gesagt, nein. Natürlich ist der Vorsprung in den letzten Rennen etwas geschrumpft, aber für mich bleibt der Fokus derselbe: Ich will einfach so schnell fahren, wie ich kann, und an jedem Wochenende das Maximum herausholen - was uns manchmal gelingt, manchmal nicht."

Verstappen-Aufholjagd ändert nichts

Sein schwaches Wochenende in Austin bezeichnete Piastri bereits zuvor als einmaligen Ausrutscher.

"Das ist wirklich alles, worauf ich mich konzentriere. Ich glaube, wenn ich es schaffe, jedes Wochenende mein Potenzial voll auszuschöpfen, dann spielt es keine große Rolle, wie das Gesamtbild aussieht."

Auf die Frage, ob ihn der schwindende Vorsprung gegenüber Verstappen beunruhige, antwortete Piastri entschieden: "Ehrlich gesagt, nein, das beschäftigt mich nicht wirklich. Er war in den letzten Wochen sehr konstant und auch stark - das ist unbestreitbar. Aber für mich bringt es absolut nichts, mir darüber den Kopf zu zerbrechen oder mich darauf zu fixieren.

Außenseitergeschichten sind nicht Piastris Ding

Was mir helfen wird, diese Meisterschaft zu gewinnen, ist, das Maximum aus mir selbst herauszuholen, aus dem Auto und aus dem Team um mich herum. Wenn ich mich mit anderen auf der Strecke beschäftige, verliere ich den Fokus darauf. Natürlich ist er da, er ist Teil des Kampfes, aber letztlich ändert das nichts an meiner Herangehensweise."

Unabhängig davon führt Piastri die Gesamtwertung nun schon seit 15 Grands Prix an - die längste Serie eines Fahrers, der noch keinen WM-Titel gewonnen hat. Und mit dieser Rolle fühlt sich der 24-Jährige durchaus wohl.

"Jeder liebt eine gute Außenseitergeschichte - und es ist oft einfacher, wenn man von hinten aufholt. Aber ich bin lieber derjenige, der vorne liegt", so der Australier mit einem Lächeln im Gesicht. "Ich habe immer gesagt: Ich genieße das, weil es in der Regel bedeutet, dass man etwas richtig macht."