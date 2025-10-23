Piastri überrascht mit Enthüllung: Keine Konsequenzen mehr für Norris

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat in der Pressekonferenz vor dem Grand Prix von Mexiko-Stadt 2025 (hier alle Einheiten im Formel-1-Liveticker verfolgen!) bekanntgegeben, dass es ab sofort keine "Konsequenzen" mehr gibt für seinen Teamkollegen und WM-Rivalen Lando Norris.

Auf die Frage, ob diese Konsequenzen nach dem Zwischenfall im Sprint in Austin aufgehoben worden seien, sagte Piastri: "Ja, die Konsequenzen auf Landos Seite bestehen nicht mehr. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, aber letztlich war das die Entscheidung."

McLaren habe den Vorfall gründlich analysiert. "So machen wir das jedes Wochenende, und zwar egal, was passiert ist", sagte Piastri. "Ich denke, dass ich für den Zwischenfall im Sprint eine gewisse Verantwortung trage. Aber dieses Wochenende beginnen wir beide mit einer weißen Weste. Wir fahren also los und schauen, wer am Ende die Nase vorn haben wird."

Nach Singapur: McLaren untersucht Startcrash

McLaren hatte nach dem Startcrash in Singapur eine interne Untersuchung eingeleitet und und kam zu dem Schluss, dass Norris eine teaminterne Kollision herbeigeführt hatte. Beim folgenden Formel-1-Rennwochenende in Austin kündigte das Team daher "Konsequenzen" für Norris an, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Norris sagte nur: Diese Folgen würden ihn für den Rest der Saison begleiten.

Erst auf mehrfache Nachfrage erklärte McLaren-Boss Zak Brown, dass es sich um "sportliche" Konsequenzen für Norris handle und dass sie wahrscheinlich kaum sichtbar sein würden.

In Austin kracht es erneut zwischen Norris und Piastri

Wenige Stunden nach diesen Äußerungen kam es im Sprintrennen zu einer neuerlichen Kollision zwischen Norris und Piastri, wobei diesmal Piastri als teaminterner Auslöser gilt - und sich, ähnlich wie Norris nach Singapur, ebenfalls vor dem Team verantworten musste. Norris hatte das bereits in Austin angekündigt.

Zuletzt hatte McLaren-Teamchef Andrea Stella wiederholt betont, er wolle keinen Fahrer bevorteilen, sondern Chancengleichheit wahren.

Doch das Duell der McLaren-Teamkollegen um den WM-Titelgewinn spitzt sich weiter zu: Vor dem Mexiko-Wochenende trennen Piastri und Norris nur 14 Punkte - und Max Verstappen liegt weitere 26 Zähler dahinter. Und inzwischen glaubt selbst Verstappen wieder an eine WM-Chance.