  • 23. Oktober 2025 · 22:11 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Stefan Ehlen

Piastri überrascht mit Enthüllung: Keine Konsequenzen mehr für Norris

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri verrät: McLaren hat Norris von seinen Sanktionen entbunden - mitten im spannenden Dreikampf mit Max Verstappen

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat in der Pressekonferenz vor dem Grand Prix von Mexiko-Stadt 2025 (hier alle Einheiten im Formel-1-Liveticker verfolgen!) bekanntgegeben, dass es ab sofort keine "Konsequenzen" mehr gibt für seinen Teamkollegen und WM-Rivalen Lando Norris.

Foto zur News: Piastri überrascht mit Enthüllung: Keine Konsequenzen mehr für Norris

© Getty Images Europe

Lando Norris und sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri Zoom Download

Auf die Frage, ob diese Konsequenzen nach dem Zwischenfall im Sprint in Austin aufgehoben worden seien, sagte Piastri: "Ja, die Konsequenzen auf Landos Seite bestehen nicht mehr. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, aber letztlich war das die Entscheidung."

McLaren habe den Vorfall gründlich analysiert. "So machen wir das jedes Wochenende, und zwar egal, was passiert ist", sagte Piastri. "Ich denke, dass ich für den Zwischenfall im Sprint eine gewisse Verantwortung trage. Aber dieses Wochenende beginnen wir beide mit einer weißen Weste. Wir fahren also los und schauen, wer am Ende die Nase vorn haben wird."

Nach Singapur: McLaren untersucht Startcrash

McLaren hatte nach dem Startcrash in Singapur eine interne Untersuchung eingeleitet und und kam zu dem Schluss, dass Norris eine teaminterne Kollision herbeigeführt hatte. Beim folgenden Formel-1-Rennwochenende in Austin kündigte das Team daher "Konsequenzen" für Norris an, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Norris sagte nur: Diese Folgen würden ihn für den Rest der Saison begleiten.

Erst auf mehrfache Nachfrage erklärte McLaren-Boss Zak Brown, dass es sich um "sportliche" Konsequenzen für Norris handle und dass sie wahrscheinlich kaum sichtbar sein würden.

In Austin kracht es erneut zwischen Norris und Piastri

Wenige Stunden nach diesen Äußerungen kam es im Sprintrennen zu einer neuerlichen Kollision zwischen Norris und Piastri, wobei diesmal Piastri als teaminterner Auslöser gilt - und sich, ähnlich wie Norris nach Singapur, ebenfalls vor dem Team verantworten musste. Norris hatte das bereits in Austin angekündigt.

Zuletzt hatte McLaren-Teamchef Andrea Stella wiederholt betont, er wolle keinen Fahrer bevorteilen, sondern Chancengleichheit wahren.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Doch das Duell der McLaren-Teamkollegen um den WM-Titelgewinn spitzt sich weiter zu: Vor dem Mexiko-Wochenende trennen Piastri und Norris nur 14 Punkte - und Max Verstappen liegt weitere 26 Zähler dahinter. Und inzwischen glaubt selbst Verstappen wieder an eine WM-Chance.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: McLaren-Boss rudert nach Attacke gegen Sauber zurück - und McLaren-Boss rudert nach Attacke gegen Sauber zurück - und entschuldigt sich
Foto zur News: Norris bleibt cool, Stella wird nervös - McLaren im Norris bleibt cool, Stella wird nervös - McLaren im Titelstress
Foto zur News: McLaren-Teamchef Stella stellt Teamorder in Aussicht, wenn McLaren-Teamchef Stella stellt Teamorder in Aussicht, wenn ...
Foto zur News: Button über Piastri und Norris: "Sie verkrampfen - wie ich Button über Piastri und Norris: "Sie verkrampfen - wie ich damals"
Foto zur News: Piastri und Norris zittern: Ist Verstappen 2025 nicht zu Piastri und Norris zittern: Ist Verstappen 2025 nicht zu stoppen?
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Fahrer 2026
Die Formel-1-Fahrer 2026
Foto zur News: Die Fehler von Lando Norris im WM-Kampf 2025
Die Fehler von Lando Norris im WM-Kampf 2025
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Mehr Videos
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
Anzeige motor1.com