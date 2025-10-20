  • 20. Oktober 2025 · 13:29 Uhr

    von Filip Cleeren, Übersetzung: Markus Lüttgens

Teamorder-Eklat bei Alpine: Colapinto stellt sich gegen Gasly und Team

Franco Colapinto ignoriert beim Formel-1-Rennen in Austin die Teamorder und überholt Pierre Gasly: Alpine zeigt sich enttäuscht und kündigt interne Prüfung an

(Motorsport-Total.com) - Das Alpine-Team zeigte sich nach dem Großen Preis der USA in Austin enttäuscht über Formel-1-Pilot Franco Colapinto, der eine Teamorder ignorierte und Teamkollege Pierre Gasly trotz klarer Anweisung überholte.

Gegen Rennende lagen Gasly und Colapinto auf den Plätzen 17 und 18. Gasly hatte seinen einzigen Boxenstopp bereits in Runde 27 absolviert: früher als geplant, um sich gegen einen Undercut zu schützen. Dadurch musste der Franzose den Rest des 56-Runden-Rennens auf weichen Reifen bestreiten, was zu einem deutlichen Pace-Verlust führte.

Colapinto stoppte fünf Runden später und war mit seinen frischeren Reifen schneller unterwegs. Der Argentinier drängte auf einen Positionswechsel, da er zudem vom Sauber-Piloten Gabriel Bortoleto unter Druck gesetzt wurde. Alpine entschied sich jedoch, beide Fahrer anzuweisen, ihre Positionen zu halten, da das Team Kraftstoff sparen musste und kurz davor stand, überrundet zu werden.

Wie Colapinto sein Verhalten rechtfertigt

Colapinto reagierte mit den Worten: "Was?! Position halten?! Aber er ist langsam.", und ignorierte daraufhin den Befehl. In der vorletzten Runde überholte Colapinto Gasly in Kurve 1 mit einem entschlossenen Manöver, bei dem er dem Franzosen gerade genug Platz ließ, um nicht von der Strecke zu rutschen.

Colapinto verteidigte sein Vorgehen nach dem Rennen: "Am Ende hatte ich etwas frischere Reifen als Pierre und sah, dass Gabriel [Bortoleto] angriff. Ich wollte ihn hinter uns beiden halten."

Alpines Teamführung bewertete die Situation allerdings anders. Geschäftsführer Steve Nielsen zeigte sich im offiziellen Teamstatement unzufrieden mit dem Vorfall. "Auf Pierres Seite haben wir auf die Gefahr eines Undercuts reagiert und ihn etwas früher als geplant auf Softs an die Box geholt. Dazu kam ein langsamer Boxenstopp, den wir überprüfen und beheben werden", erklärte Nielsen.

Warum der Kommandostand auf Teamorder bestand

"Franco konnte seinen Stint auf Medium länger fahren und hatte dadurch gegen Rennende einen Reifenvorteil, mit dem er zu Pierre aufschloss. Wir haben beiden Fahrern die Anweisung gegeben, die Positionen zu halten, da wir bei beiden Autos den Kraftstoff managen mussten und die Führenden sich in unmittelbarer Nähe befanden."

"Als Team gilt jede Anweisung von der Boxenmauer als endgültig, und wir sind enttäuscht, dass das heute nicht befolgt wurde. Wir werden die Angelegenheit intern überprüfen und klären", so Nielsen. Colapinto beendete das Rennen als 17., während Gasly noch von Bortoleto überholt wurde.

