  18. Oktober 2025 · 18:32 Uhr

    von B.Vinel, Co-Autor: R.Vording, Übersetzung: S.Ehlen

Dieser Red-Bull-Junior ersetzt Verstappen im Mexiko-Training

Formel-1-Team Red Bull lässt seinen Weltmeister Max Verstappen beim Trainingsauftakt in Mexiko pausieren und gibt einem Youngster eine Testchance

(Motorsport-Total.com) - Red-Bull-Junior Arvid Lindblad bekommt wertvolle Streckenzeit in der Formel 1: Helmut Marko bestätigte am Rande des Grand Prix der USA 2025 in Austin (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) den Einsatz des 18-jährigen britisch-schwedischen Nachwuchsfahrers beim Grand Prix von Mexiko in Mexiko-Stadt am kommenden Wochenende.

Laut Informationen von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Formel1.de und Motorsport-Total.com bei Motorsport Network, wird Lindblad bei Red Bull den aktuellen WM-Dritten Max Verstappen ersetzen.

Das Sportliche Reglement der Formel 1 schreibt vor, dass jedes Team in der Saison zweimal pro Auto einen Rookie in einem Freien Training einsetzen muss. Bereits in Bahrain wurde Verstappen durch Ayumu Iwasa vertreten, während Lindblad beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone erstmals an einer offiziellen Formel-1-Einheit teilnahm - damals im RB21 von Yuki Tsunoda. (Übersicht: Die Freitagsfahrer 2025)

Für Verstappen spielt dieser Einsatz - und die damit verbundene Zwangspause im ersten Training - keine große Rolle: auf der Höhenstrecke von Mexiko-Stadt feierte der Niederländer bislang fünf Siege in neun Starts, seine beste Erfolgsquote im gesamten Kalender.

Lindblad auf dem Weg zum Formel-1-Stammfahrer

Für Lindblad hingegen ist der Einsatz ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu seiner erwarteten Beförderung zu Racing Bulls im kommenden Jahr.

Der Macau-Sieger und Viertplatzierte der Formel-3-Meisterschaft liegt in seiner Rookiesaison in der Formel 2 derzeit auf Rang sieben. Vor ihm befinden sich unter anderem Leonardo Fornaroli, Luke Browning und Alex Dunne, die jedoch bereits im Vorjahr Rennerfahrung in der Meisterschaft gesammelt haben.

Seine Superlizenz hat Lindblad jedoch bereits sicher - dank seines Titels in der Formula Regional Oceania (ehemals Toyota-Serie) im Februar.

Freitagsfahrer auch bei Racing Bulls

Unterdessen wird laut Informationen von Motorsport.com auch Iwasa beim Mexiko-Grand-Prix im ersten Freien Training zum Einsatz kommen: Er soll bei Racing Bulls das Auto von Liam Lawson übernehmen.

Da Lawsons Teamkollege Isack Hadjar selbst ein Rookie ist, muss lediglich Lawson sein Cockpit zweimal freigeben. Mexiko markiert den ersten dieser beiden Einsätze eines Nachwuchsfahrers bei Racing Bulls.

