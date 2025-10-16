"Daumen drücken": Isack Hadjar kämpft weiterhin mit unklaren Motorproblemen

(Motorsport-Total.com) - Isack Hadjar blickt mit gemischten Gefühlen auf das bevorstehende Wochenende in Austin: Nach einem enttäuschenden Singapur-Rennen, in dem der Racing-Bulls-Pilot von einem unklaren Motorenproblem gebremst wurde, ist weiterhin unklar, ob sein VCARB 02 in Texas wieder die volle Leistung bringen kann.

Isack Hadjar kämft mit Problemen an seinem Motor

"Wir wissen immer noch nicht, wo das Problem liegt", gibt Hadjar offen zu. "Leider ändern wir gerade einiges am Auto und hoffen, dass es klappt. Aber dahinter steckt eigentlich keine wissenschaftliche Grundlage. Wir drücken einfach die Daumen und schauen, ob es diesmal klappt."

In Singapur musste der 21-Jährige im Duell gegen Fernando Alonso mit stumpfen Waffen kämpfen. Hadjar verteidigte sich mit allen Mitteln, sehr zum Unmut des Aston-Martin-Piloten, der ihn über Funk sarkastisch als "den Helden des Rennens" bezeichnete, nachdem er rund fünf Sekunden hinter dem Racing-Bulls-Piloten verloren hatte.

"Wir hatten ein Problem mit dem Antriebsstrang vom Isack, das ihn pro Runde 0,5 Sekunden kostete", erklärte Racing-Bulls-Teamchef Alan Permane im Anschluss an das Rennen. "Unter diesen Bedingungen zu fahren, wenn es hier sonst so eng zugeht, macht es praktisch unmöglich."

Isack Hajdar nicht zum ersten Mal betroffen

"Er ist brillant gefahren und hat alles gegeben, aber am Ende war es ein zu großes Handicap, um das Auto in den Punkten zu halten." Hadjar belegte in Singapur den undankbaren elften Platz und geht nun mit überschaubaren Erwartungen in das nächste Rennen in Austin.

Doch die Probleme mit dem Motor sind für den Franzosen mit algerischen Wurzeln kein neues Kapitel: Bereits in Belgien hatte Hadjar "ab etwa Runde acht ein Problem mit seinem Auto, das zu einem Verlust an Topspeed führte", wie Permane damals erklärte.

In Monza musste der Motor nach dem Qualifying sogar ausgetauscht werden. Eine endgültige Lösung für die Schwierigkeiten scheint es nicht zu geben, obwohl es sich, wie Hadjar vor dem Großen Preis der USA noch einmal betont, um "die gleichen Probleme wie in Spa, Monza und Singapur" handelt.