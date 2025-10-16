"Daumen drücken": Isack Hadjar kämpft weiterhin mit unklaren Motorproblemen

Isack Hadjar kämpft offenbar weiterhin mit Motorproblemen an seinem Racing Bulls, denn auch vor dem USA-GP weiß das Team "immer noch nicht, wo das Problem liegt"

(Motorsport-Total.com) - Isack Hadjar blickt mit gemischten Gefühlen auf das bevorstehende Wochenende in Austin: Nach einem enttäuschenden Singapur-Rennen, in dem der Racing-Bulls-Pilot von einem unklaren Motorenproblem gebremst wurde, ist weiterhin unklar, ob sein VCARB 02 in Texas wieder die volle Leistung bringen kann.

Foto zur News: "Daumen drücken": Isack Hadjar kämpft weiterhin mit unklaren Motorproblemen

© LAT Images

Isack Hadjar kämft mit Problemen an seinem Motor Zoom Download

"Wir wissen immer noch nicht, wo das Problem liegt", gibt Hadjar offen zu. "Leider ändern wir gerade einiges am Auto und hoffen, dass es klappt. Aber dahinter steckt eigentlich keine wissenschaftliche Grundlage. Wir drücken einfach die Daumen und schauen, ob es diesmal klappt."

In Singapur musste der 21-Jährige im Duell gegen Fernando Alonso mit stumpfen Waffen kämpfen. Hadjar verteidigte sich mit allen Mitteln, sehr zum Unmut des Aston-Martin-Piloten, der ihn über Funk sarkastisch als "den Helden des Rennens" bezeichnete, nachdem er rund fünf Sekunden hinter dem Racing-Bulls-Piloten verloren hatte.

"Wir hatten ein Problem mit dem Antriebsstrang vom Isack, das ihn pro Runde 0,5 Sekunden kostete", erklärte Racing-Bulls-Teamchef Alan Permane im Anschluss an das Rennen. "Unter diesen Bedingungen zu fahren, wenn es hier sonst so eng zugeht, macht es praktisch unmöglich."

Isack Hajdar nicht zum ersten Mal betroffen

"Er ist brillant gefahren und hat alles gegeben, aber am Ende war es ein zu großes Handicap, um das Auto in den Punkten zu halten." Hadjar belegte in Singapur den undankbaren elften Platz und geht nun mit überschaubaren Erwartungen in das nächste Rennen in Austin.

Doch die Probleme mit dem Motor sind für den Franzosen mit algerischen Wurzeln kein neues Kapitel: Bereits in Belgien hatte Hadjar "ab etwa Runde acht ein Problem mit seinem Auto, das zu einem Verlust an Topspeed führte", wie Permane damals erklärte.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

In Monza musste der Motor nach dem Qualifying sogar ausgetauscht werden. Eine endgültige Lösung für die Schwierigkeiten scheint es nicht zu geben, obwohl es sich, wie Hadjar vor dem Großen Preis der USA noch einmal betont, um "die gleichen Probleme wie in Spa, Monza und Singapur" handelt.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Formel-1-Zoff in Singapur: Youngster Hadjar legt sich mit Formel-1-Zoff in Singapur: Youngster Hadjar legt sich mit Alonso an
Foto zur News: Hadjar: Uno mit Idol Hamilton, aber im Duell "kein Bonus" Hadjar: Uno mit Idol Hamilton, aber im Duell "kein Bonus"
Foto zur News: Red Bulls Fahrer-Situation: Was Singapur für 2026 aussagt Red Bulls Fahrer-Situation: Was Singapur für 2026 aussagt
Großer Preis von Singapur - Singapur - Rennen
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Foto zur News: Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Foto zur News: Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Foto zur News: Racing-Bulls-Sonderlackierung für den US-Grand-Prix in Austin
Racing-Bulls-Sonderlackierung für den US-Grand-Prix in Austin
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
USA
Austin
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Brasilien
Sao Paulo
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets