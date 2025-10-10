Williams findet Fehler: Das war die Ursache für Albon-Feuer in Singapur

(Motorsport-Total.com) - Williams-Formel-1-Teamchef James Vowles hat den Grund für das Feuer an den Bremsen von Alexander Albon in Singapur erläutert. Das Wochenende des thailändischen Fahrers auf dem Marina Bay Street Circuit begann schwierig, weil seine Bremsen gleich zu Beginn des ersten Trainings am Freitag in Flammen aufgingen.

© LAT Images Alexander Albon verlor in Singapur wegen des Feuers das komplette erste Training Zoom Download

Vowles erläuterte nun im neuesten Teil seiner Videoserie The Vowles Verdict die genaue Ursache des Problems. Zudem hat er verraten, ob ein ähnlicher Vorfall im weiteren Verlauf der Saison 2025 erneut auftreten könnte.

"Zuerst muss man sagen: Singapur, aber auch das noch kommende Rennen in Mexiko, gehören zu den Strecken mit der höchsten Belastung für die Bremsen. Es ist sehr schwierig, dort genügend Kühlung für die Bremsen zu erreichen. Das hat man auch im Rennen gesehen", so Vowles.

"Lewis [Hamilton] hatte definitiv Probleme mit den Bremsen, und ich denke, die meisten Teams mussten [die Bremsen] das ganze Rennen über managen", erklärt der Teamchef, der aber auch klarstellt: "In FT1 war das jedoch nicht der Fall. Alex hatte nur eine Outlap und war auf einer gezeiteten Runde."

"Und während dieser gezeiteten Runde mussten wir [den Run] abbrechen, also viel früher. In diesem speziellen Fall haben wir die Ursache auf ein Problem in unserem BBW zurückgeführt, dem Brake-by-Wire-System. Es handelte sich um einen Hardwarefehler innerhalb dieses Systems", erklärt Vowles.

"Das Problem begann in Kurve 10 dieser Runde, und wir forderten Alex nur wenige Kurven später auf, Tempo rauszunehmen. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt hatten die Bremsscheiben bereits so viel Energie und Temperatur aufgenommen, dass wir sie nicht mehr abkühlen konnten."

"Und als er in die Box fuhr, wie man gesehen hat, setzten wir Feuerlöscher ein, um die Hitze zu reduzieren, aber das reichte nicht aus, um den Schaden zu verhindern", so Vowles, der klarstellt: "Das hatte nichts mit der Luftfeuchtigkeit zu tun, und auch nicht mit der Bremsbelastung."

"Es hätte auf jeder anderen Strecke passieren können. Es handelt sich tatsächlich um einen Hardwarefehler, den wir jetzt genau analysieren und bis zum Rennen in Austin beheben müssen", betont der Teamchef.

Der Große Preis der USA auf dem Circuit of The Americas in Austin findet vom 17. bis 19. Oktober statt.