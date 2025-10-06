Fahrernoten Singapur: "Bei ihm ist irgendwie der Wurm drin"

(Motorsport-Total.com) - Sieg auf ganzer Linie für Mercedes-Fahrer George Russell in Singapur: Russell setzte sich sowohl in der Realität als auch in der Leserwertung von Motorsport-Total.com deutlich gegen seine Rivalen durch.

Formel-1-Experte Marc Surer vergab die Bestnote nur einmal - an Russell. Er erklärt: "Dass der Mercedes auf eine Runde schnell ist, wissen wir. Aber der Speed im Rennen, und fehlerfrei zu bleiben, das war stark von Russell." Im Schnitt wurde Russell mit der Note 1,11 bewertet.

Anders als Surer und die Leser sah die Redaktion noch einen zweiten "Einserfahrer": Fernando Alonso. Er kam mit der Durchschnittsnote 1,65 auf den zweiten Platz. In der Realität beschloss Alonso den Grand Prix auf Platz sieben. "Und ohne den schlechten Boxenstopp wäre noch mehr drin gewesen", meint Surer.

Platz drei in der Leserwertung ging in Singapur an den tatsächlich zweitplatzierten Max Verstappen, der als dritter und letzter Fahrer noch die Eins vor dem Komma hatte - mit 1,94. Surer: "Es war stark von ihm, mit abgefahrenen Reifen Lando Norris in Schach zu halten."

Wer negativ aufgefallen ist in Singapur

Andere Fahrer präsentierten sich weniger stark. Pierre Gasly etwa wurde nicht mehr mit "ausreichend" bewertet. Surer gab ihm sogar eine Fünf und kommentierte: "Bei ihm ist irgendwie der Wurm drin."

Mit einer Vier kam dieses Mal Nico Hülkenberg davon, und zwar in allen drei Säulen der Bewertung. "Endlich war Nico mal wieder vor dem Teamkollegen", sagt Surer. "Aber der Dreher gibt Abzug."

In der inoffiziellen WM-Tabelle zur Leserwertung führt nach Singapur weiterhin Oscar Piastri vor Max Verstappen und George Russell, doch der Vorsprung des McLaren-Fahrers beträgt jetzt nur noch zwölf Punkte. Alonso festigte mit P2 der Tageswertung seinen achten Platz, aber "Best of the Rest" aus dem Mittelfeld bleibt Alexander Albon auf Rang sechs.

Wie die Redaktion nach dem Grand Prix von Singapur die Fahrernoten diskutiert hat, ist am Montagabend ab 20:30 Uhr übrigens ein Thema in der Call-in-Show "Live bei Scheuren" auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren lädt dort User dazu ein, sich via Zoom persönlich zuzuschalten und mit ihm über den Grand Prix von Singapur und die Formel 1 zu quatschen.

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 20 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2025 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2025 ausgezeichnet.