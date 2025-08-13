  • 13. August 2025 · 16:03 Uhr

    von Sönke Brederlow

WM-Kampf zwischen Norris und Piastri: Entscheidet die geringere Fehlerquote?

Oscar Piastri und Lando Norris liefern sich ein Duell um die WM-Krone, aber beide McLaren-Piloten waren nicht fehlerfrei - Entscheidet die geringere Fehlerquote?

(Motorsport-Total.com) - Zehn Rennen vor dem Saisonende scheint sicher, dass die Entscheidung um die WM-Krone in diesem Jahr zwischen Oscar Piastri und Lando Norris fallen wird. Denn der aktuelle Weltmeister Max Verstappen liegt mittlerweile fast einhundert Punkte hinter der Tabellenspitze zurück.

Foto zur News: WM-Kampf zwischen Norris und Piastri: Entscheidet die geringere Fehlerquote?

© McLaren

Oscar Piastri oder Lando Norris: Wer macht die wenigsten Fehler? Zoom Download

Die Frage lautet daher: Welcher der beiden McLaren-Piloten, die aktuell nur neun Punkte trennen, schnappt sich in diesem Jahr seinen ersten Titel? Eine Vorhersage ist unmöglich, denn vermutlich wird es am Ende darauf hinauslaufen, wer die wenigsten Fehler macht.

Und hier haben sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri bereits Nerven gezeigt. Der Australier patzte ausgerechnet beim Auftakt in Melbourne, als er vor heimischer Kulisse vom einsetzenden Regen überrascht wurde und in die Wiese rutschte.

Die Fehler von Oscar Piastri im WM-Kampf 2025

Unglücklich: Piastri blieb im nassen Gras stecken und brauchte rund eine Minute, um sich zu befreien. Damit blieb er zwar in der Führungsrunde, überquerte am Ende jedoch nur als Achter die Ziellinie. Ohne diesen Fehler wäre mindestens der zweite Platz sicher gewesen.

Lando Norris: Vom Tabellenführer zum Jäger

Teamkollege Lando Norris, der beim Auftakt triumphierte, übernahm damit zunächst die Tabellenführung. Doch schon beim zweiten Rennen in China unterlief auch dem Briten der erste Patzer: Im Sprint-Qualifying landete er auf dem sechsten Startplatz, im Sprint wurde er sogar nur Achter.

Beim vierten Rennen in Bahrain überfuhr Norris seine Startbox, kassierte eine Fünf-Sekunden-Strafe und wurde Dritter. Ein Qualifying-Unfall beim fünften Rennen in Saudi-Arabien sorgte schließlich dafür, dass Rennsieger Piastri seinem Teamkollegen die Tabellenführung abnehmen konnte.

Die Fehler von Lando Norris im WM-Kampf 2025

Das Drama für Norris ging weiter, unter anderem mit dem Unfall in Kanada, als er seinem McLaren-Kollegen Piastri ins Heck krachte. Dennoch gelang es dem Briten, seinen Rückstand auf den WM-Leader, der nach dem Montreal-Ausfall auf 22 Punkte angewachsen war, in den folgenden Rennen wieder zu verkleinern.

Oscar Piastri lässt Lando Norris näherkommen

Auch Piastri blieb vor der Sommerpause nicht immer fehlerfrei, unter anderem in Großbritannien, als er einen sicheren Sieg hinter dem Safety-Car verlor. Mit Beginn der Sommerpause ist das WM-Duell wieder völlig offen - und die letzten zehn Rennen werden die Entscheidung bringen.

Dabei gilt: Wer am Ende die geringste Fehlerquote hat, wird sich den WM-Titel sichern. Welche (möglicherweise entscheidenden) Patzer sich die beiden McLaren-Piloten in diesem Jahr bereits geleistet haben, verraten unsere separaten Fotostrecken zu Lando Norris und Oscar Piastri.

