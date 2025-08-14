Warum McLaren jetzt Autos verkauft, die noch kein Rennen gefahren sind

(Motorsport-Total.com) - Motorsport-Team McLaren will drei seiner Rennautos versteigern. Doch angeboten werden ausschließlich künftige Autos, die zum Auktionszeitpunkt noch gar keine Rennen gefahren sind.

Denn McLaren plant die Versteigerung am 5. Dezember 2025 beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi. Die betreffenden Fahrzeuge feiern erst danach ihr Debüt auf der Rennstrecke: je ein Auto für die Formel 1 und die IndyCar-Serie 2026 sowie ein Sportwagen für die Langstrecken-WM (WEC) 2027.

Anlass für diese ungewöhnliche Versteigerung ist die sogenannte Triple-Crown des Motorsports, die McLaren als bisher einziges Rennteam gewonnen hat. Dafür muss ein Team drei Klassiker für sich entscheiden: den Monaco-Grand-Prix der Formel 1, die 500 Meilen von Indianapolis der IndyCar-Serie und die 24 Stunden von Le Mans.

McLaren hat das geschafft: 1976 gewann das Team in Indianapolis, 1984 in Monaco und 1995 in Le Mans.

Graham Hill war schneller: Der einzige Fahrer-Gewinner der Triple-Crown siegte 1963 in Monaco, 1966 in Indianapolis und 1972 in Le Mans.

"Ein Stück Rennsportgeschichte" zum Kaufen

Nun will McLaren erneut Geschichte schreiben: "Die Triple-Crown ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Erbes. Wir sind fest entschlossen, sie erneut zu gewinnen", sagt McLaren-Boss Zak Brown.

Das war der Auslöser zu dieser ungewöhnlichen Versteigerung, bei der die ersteigerten Fahrzeuge erst nach ihrer Teilnahme an den jeweiligen Rennserien an ihre neuen Besitzer übergehen - als "ein Stück Rennsportgeschichte", so Brown.

McLaren verspricht außerdem einen "beispiellosen VIP-Zugang zum Team und der Rennaction", nennt aber keine Details.

McLaren im Motorsport

Das 1965 vom Neuseeländer Bruce McLaren gegründete Motorsport-Team kann auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken: Seit 1966 hat es an beinahe 1.000 Formel-1-Grand-Prix teilgenommen und 200 Grand-Prix-Siege erzielt. Zwölfmal gewann McLaren die Fahrer-WM und neunmal die Konstrukteurswertung der Formel 1 - zuletzt 2024. (Alle Zahlen in der Formel-1-Datenbank einsehen!)

Während McLaren schon seit Jahrzehnten ständig in der Formel 1 aktiv ist, unterhält es erst seit 2020 ein eigenes IndyCar-Team. 2022 stieg McLaren zusätzlich in die Formel E ein, schloss dieses Projekt jedoch bereits am Ende der Saison 2024/25 wieder ab. Zur Saison 2027 erfolgt der WEC-Einstieg in der Hypercar-Spitzenklasse mit einem eigenen LMDh-Boliden.