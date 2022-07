Mick Schumacher auf P2: "Endlich gezeigt, was er kann!"

(Motorsport-Total.com) - Mick Schumacher hat einen echten Lauf: Bei den Fahrernoten von Motorsport-Total.com sicherte er sich für den Grand Prix von Österreich sensationell den zweiten Platz hinter Charles Leclerc - sein drittes Top-10-Ergebnis hintereinander nach P7 in Kanada und P6 in Großbritannien.

"Endlich hat er gezeigt, was er kann", freut sich Formel-1-Experte Marc Surer und zückt neben Leclerc auch für Schumacher die Bestnote 1. Kombiniert mit P2 in der Leser- und P3 in der Redaktionswertung ergibt das Gesamtnote 1,5 für den Haas-Piloten, der damit in der Jahreswertung sogar an Sebastian Vettel vorbeizieht und jetzt an zwölfter Stelle liegt.

Drittbester Fahrer des Spielberg-Wochenendes war laut dem Notensystem Alpine-Fahrer Esteban Ocon vor Max Verstappen (Surer: "Sehr fair im Zweikampf"), Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Fernando Alonso und Lewis Hamilton ("Ohne Crash Note 1"), dem Surer ebenso wie George Russell ("Wurde unnötig bestraft") Note 2 gibt.

In der Gesamtwertung, deren Sieger am Jahresende den Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres überreicht bekommt, liegt Leclerc jetzt mit 192 Punkten an der Spitze, gefolgt von Verstappen (171) und Sergio Perez (113). Auch hier scheint es also, wie in der echten WM, auf ein Duell Red Bull gegen Ferrari hinauszulaufen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Das ultimative Fahrer-Ranking Spielberg 2022:

01. Charles Leclerc, Note 1,1 (Leser 1,4 - Surer 1 - Redaktion 1)

02. Mick Schumacher, Note 1,5 (Leser 1,6 - Surer 1 - Redaktion 2)

03. Esteban Ocon, Note 1,8 (Leser 2,4 - Surer 2 - Redaktion 1)

04. Max Verstappen, Note 2,0 (Leser 2,1 - Surer 2 - Redaktion 2)

05. Carlos Sainz, Note 2,1 (Leser 2,2 - Surer 2 - Redaktion 2)

06. Kevin Magnussen, Note 2,2 (Leser 2,5 - Surer 2 - Redaktion 2)

07. Fernando Alonso, Note 2,2 (Leser 2,5 - Surer 2 - Redaktion 2)

08. Lewis Hamilton, Note 2,5 (Leser 2,4 - Surer 2 - Redaktion 3)

09. George Russell, Note 2,6 (Leser 2,8 - Surer 2 - Redaktion 3)

10. Lando Norris, Note 3,0 (Leser 2,9 - Surer 3 - Redaktion 3)

11. Valtteri Bottas, Note 3,0 (Leser 3,0 - Surer 3 - Redaktion 3)

12. Alexander Albon, Note 3,1 (Leser 3,4 - Surer 2 - Redaktion 4)

13. Lance Stroll, Note 3,3 (Leser 3,8 - Surer 3 - Redaktion 3)

14. Daniel Ricciardo, Note 3,5 (Leser 3,4 - Surer 4 - Redaktion 3)

15. Sebastian Vettel, Note 3,6 (Leser 3,9 - Surer 3 - Redaktion 4)

16. Guanyu Zhou, Note 3,8 (Leser 3,5 - Surer 4 - Redaktion 4)

17. Sergio Perez, Note 3,9 (Leser 3,8 - Surer 4 - Redaktion 4)

18. Yuki Tsunoda, Note 4,4 (Leser 4,3 - Surer 5 - Redaktion 4)

19. Pierre Gasly, Note 4,5 (Leser 4,5 - Surer 4 - Redaktion 5)

20. Nicholas Latifi, Note 4,8 (Leser 4,4 - Surer 5 - Redaktion 5)

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Der Fahrernoten-WM-Stand 2022:

01. Charles Leclerc (192)

02. Max Verstappen (171)

03. Sergio Perez (113)

04. George Russell (96)

05. Lewis Hamilton (83)

06. Carlos Sainz (66)

07. Lando Norris (62)

08. Valtteri Bottas (60)

09. Fernando Alonso (44)

10. Kevin Magnussen (39)

11. Alexander Albon (38)

12. Mick Schumacher (32)

13. Sebastian Vettel (28)

14. Pierre Gasly (28)

15. Esteban Ocon (25)

16. Guanyu Zhou (14)

17. Yuki Tsunoda (12)

18. Lance Stroll (4)

19. Daniel Ricciardo (3)

20. Nicholas Latifi (1)

21. Nico Hülkenberg (0)

Der punktbeste Fahrer wird nach Saisonende mit einem Award für den Fahrer des Jahres 2022 ausgezeichnet.