Ross Brawn: Leclercs Monza-Sieg hat mich an Schumacher erinnert

(Motorsport-Total.com) - Als Charles Leclerc am Sonntag in Monza gewann, fühlte sich Formel-1-Sportchef Ross Brawn an seine eigene Zeit bei Ferrari erinnert. "Es hat mich an das Rennen 2003 erinnert, als Michael Schumacher und Juan Pablo Montoya fast das ganze Rennen gegeneinander gekämpft haben", so Brawn, der zwischen 1997 und 2006 für die Scuderia tätig war.

© Williams 2003 ging es zwischen Schumacher und Montoya ebenfalls ganz eng zu Zoom Download

"Der Kampf zwischen Michael und Juan Pablo in der Roggia-Schikane in der ersten Runde war dem zwischen Leclerc und Lewis Hamilton in Runde 23 am Sonntag ganz ähnlich", verrät Brawn und lobt: "[Leclerc] hat nicht nachgegeben und war an der Grenze dessen, was die Regeln erlauben - so wie es große Champions immer sind und sein müssen."

Außerdem habe sich Leclerc bereits am Samstag in Q3 "schlau" verhalten. Zwar führte es bei Ferrari intern zu etwas Ärger, dass er Sebastian Vettel nicht den geforderten Windschatten gab. Doch Leclerc ermöglichte es die Pole und letztendlich den Sieg. "Am meisten beeindruckt mich an ihm, wie schnell er aus allem lernt, was er tut. Er wird permanent besser - als Fahrer und als Mann", so Brawn.

Auch das Team habe am Sonntag einen "sehr guten Job" gemacht und bei der Strategie unter anderem auf die richtige Reifenwahl gesetzt. "Beim Gesamtpaket mag man Mercedes etwas unterlegen sein, aber Ferrari hat das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Sie haben im Qualifying attackiert und sich im Rennen mit Händen und Füßen verteidigt", so Brawn.

Für Leclerc war es nach Spa bereits der zweite Sieg in Serie. "Der letzte Ferrari-Pilot, der das in diesen beiden Rennen geschafft hat, war Michael 1996", erinnert Brawn und ergänzt: "Vielleicht beginnt die Geschichte, sich zu wiederholen." Michael Schumacher gewann in seiner ersten Ferrari-Saison 1996 insgesamt drei Rennen. Davon ist Leclerc nicht mehr weit weg.