TV-Quoten Bahrain: Wüstendrama sorgt für Zuschauergewinne

Sky Deutschland hatte an diesem Wochenende einen neuen Experten an der Seite von Kommentator Sascha Roos. War in Australien noch Ralf Schumacher im Einsatz, saß in Bahrain Nick Heidfeld mit am Mikrofon. Für einen neuen Bestwert reichte es - anders als in Melbourne - aber nicht. Beim Bezahlsender schauten noch einmal weiter 430.000 Fans zu, sodass in Deutschland die Fünf-Millionen-Grenze geknackt werden konnte. Die Reichweite bewegte sich ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vor zwei Jahren, als 440.000 Zuschauer gemessen wurden.

