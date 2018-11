"Overcut gegen das gesamte Feld": Brillanter Renault-Abschied von Sainz

(Motorsport-Total.com) - Raus mit Applaus: Besser hätte sich Carlos Sainz seinen Abschied von Renault kaum vorstellen können. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi gab es für den Spanier mit Platz sechs ein starkes Resultat zu feiern, mit dem Renault Rang vier in der Konstrukteurs-WM zementieren konnte. Sainz war dabei als "Best of the Rest" unterwegs und konnte sich so noch in die Top 10 der Gesamtwertung schieben.

Für ihn war das Ergebnis "viel mehr" als er erwartet hatte. Das Besondere daran: Sainz hatte eigentlich ein schlechtes Qualifying, doch mit einem Overcut der Extraklasse überflügelte er zahlreiche Konkurrenten. "Eigentlich war geplant, dass ich in Runde 15 an die Box kommen würde, weil es am Tag davor viel Graining vorne rechts gegeben hatte", erzählt er. Doch er hing Runde für Runde an und sorgte für Begeisterung in seiner Box.

"Ich konnte die Aufregung über den Funk hören", lacht er. Erst nach 37 Runden bog er schließlich auf Rang sechs liegend ab - und den Platz behielt er danach auch. "Ich habe einen Overcut gegen das gesamte Feld gemacht", freut er sich. "Das war perfekt ausgeführt. Für uns war das wie ein Sieg."

"Das Rennen war eine perfekte Zusammenfassung unseres Jahres", meint Teamchef Cyril Abiteboul. "Wir hatten ein enttäuschendes Qualifying und ein paar schwierige erste Runden, aber das Team ist ruhig geblieben und hat exzellente strategische Entscheidungen getroffen."

Für Sainz war es auf jeden Fall der perfekte Abschied, bevor er das Team nun in Richtung McLaren verlässt. "Es war genau das, was ich gebraucht habe und was ich auch verdient habe, nachdem ich viele sechste und siebte Plätze durch Probleme mit der Zuverlässigkeit verloren habe", meint der Spanier. "Mich so von einem großartigen Team zu verabschieden, ist genau was ich wollte und brauchte."

Abiteboul dankt seinem Piloten schon einmal für seine Arbeit für das Team. "Er war ein enormer Teamplayer, und wir wünschen ihm alles Gute", sagt er. Sainz werden auch keine Steine in den Weg gelegt, denn er darf bereits in dieser Woche für McLaren testen. Sein altes Team werde er aber auf jeden Fall vermissen, wie er sagt. "Es ist ein großartiges Team und eine tolle Familie. Zum Glück werde ich im kommenden Jahr auch Teil der Renault-Familie bleiben. Es wird eine Freude sein, gegen sie zu fahren."