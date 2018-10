Chance auf Schumacher-Rekord futsch: Alonso juckt es nicht

Kurzzeitig konnte sich der Spanier noch auf Platz 12 halten und auf ein Punkteergebnis in den Top 10 hoffen, ehe sich in der vierten Runde seine Ambitionen in Rauch auflösten und er abstellen musste. Anstatt sich über verpasste Rekorde zu ärgern, will Alonso die kommenden Rennen beenden, um für sein Team McLaren kämpfen. "Ich hoffe, dass ich so dem Team in der Konstrukteurs-WM helfen kann", rückt er die Mannschaft und nicht sich in den Fokus. "Wir kämpfen mit einigen anderen Teams", blickt er deshalb auf die Mannschaftswertung der Formel 1.

