Formel-1-Wetter Monza 2018: Kein Regenschauer in Sicht

(Motorsport-Total.com) - Am vergangenen Rennwochenende in Belgien und auch am Freitag und Samstag in Monza war der Regen eines der beherrschenden Themen. Die Wassertropfen sorgten für Unruhe und Unsicherheit. Damit soll laut Wetterprognose am Rennsonntag in Italien Schluss sein. Bei einer Regenwahrscheinlichkeit, die gegen Null zeigt, werden die Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel aus der ersten Startreihe einen Heimsieg in Angriff nehmen.

