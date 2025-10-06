Russell im Hamilton-Stil: Die versteckte Botschaft hinter seinem Siegerfoto

(Motorsport-Total.com) - Mercedes-Fahrer George Russell hat nach dem Formel-1-Rennen in Singapur 2025 das Siegerfoto von Lewis Hamilton aus dem Jahr 2018 nachgestellt.

© George Russell/Lewis Hamilton Fotomontage: George Russell stellte Lewis Hamiltons Siegerfoto nach Zoom Download

Russell setzte sich - wie Hamilton sieben Jahre zuvor - im Schneidersitz auf den Asphalt des Marina Bay Circuits und stellte seinen Pokal neben sich ab. Die Hände legte er in den Schoß - und lächelte in die Kamera. Einziger Unterschied: Russell trug seinen Rennanzug geschlossen, Hamilton präsentierte sich obenrum in feuerfester Unterwäsche.

Aber warum das Ganze?

Russell erklärte das Foto in den sozialen Netzwerken: "2018 war ich mit Mercedes in Singapur und sah zu, wie Lewis eine unglaubliche Poleposition holte und das Rennen gewann."

"Ich erinnere mich, wie er nach dem Sieg ein richtig cooles Foto auf der Strecke machte - und ich träumte damals davon, eines Tages selbst in der Formel 1 zu sein."

Als Nachwuchsfahrer in Singapur

Russell befand sich damals jedoch bereits auf dem besten Weg in die Motorsport-"Königsklasse": Als Mercedes-Junior war er bereits Formel-1-Ersatzfahrer, bestritt die Formel 2 und galt beim Singapur-Rennen als einer der Titelfavoriten der Nachwuchsserie - und gewann sie wenige Wochen später tatsächlich.

Sein Aufstieg in die Formel 1 als Stammfahrer bei Williams war da bereits beschlossene Sache: Einen Monat nach Singapur wurde Russell als neuer Mann beim britischen Traditionsteam bestätigt.

Ein denkwürdiger Ort für den fünften Sieg

"Sieben Jahre später ist es ein ganz besonderer Moment für mich, hier in Singapur zu gewinnen und diesen Erfolg gemeinsam mit meinem Team zu feiern", schrieb Russell.

Es war bereits der fünfte Grand-Prix-Sieg seiner Formel-1-Karriere nach Brasilien 2022, Österreich und USA 2024 sowie Kanada 2025 - alle erzielt für das Mercedes-Werksteam, für das er seit 2022 als Stammfahrer antritt. (Hier weitere Statistiken zu George Russell in der Formel-1-Datenbank abrufen!)