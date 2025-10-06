  • 06. Oktober 2025 · 09:19 Uhr

    von Lydia Mee, Übersetzung: Markus Lüttgens

Singapur-Grand-Prix: Der eine Satz, mit dem Alonso das Internet eroberte

Fernando Alonso begeistert die Fans beim Singapur-GP - mit einem trockenen Funkspruch, der sofort viral ging und ihm den Titel "Driver of the Day" bescherte

(Motorsport-Total.com) - Fernando Alonso sorgt in der Formel 1 einmal mehr für Gesprächsstoff. Diesmal nicht wegen eines spektakulären Überholmanövers, sondern wegen eines ebenso trockenen wie genialen Funkspruchs beim Großen Preis von Singapur.

Der zweimalige Weltmeister gewann die Fan-Abstimmung zum "Driver of the Day", und viele sehen den Grund dafür in seiner mittlerweile viral gegangenen Funkansage an Ingenieur Andrew Vizard.

Nachdem dieser ihn am Boxenfunk darüber informiert hatte, dass noch 34 Runden zu fahren seien, reagierte Alonso in bester "El Plan"-Manier: "Wenn du mit mir in jeder Runde sprichst, werde ich den Funk ausstöpseln."

Das Internet feierte ihn kurz nach dem zehnten Jahrestag seines legendären "GP2-Engine-Funkspruchs" dafür frenetisch. Auf Reddit kommentierte ein Fan: "Und er hat völlig recht! Er ist so stark gefahren." Ein anderer schrieb: "So ikonisch, er ist einfach immer lustig." Wieder ein anderer fügte hinzu: "Bleib in der Formel 1 nur wegen der Funksprüche, Nando! Du könntest mit 52 noch fahren und uns mit solchen Klassikern unterhalten - ich wäre dabei."

Alonso selbst nahm die Auszeichnung mit seiner typisch lakonischen Art auf. Gegenüber ESPN sagte er: "Es ist ein Wunder, denn normalerweise schaut niemand unsere Rennen. Manchmal starten wir als Zwanzigster und kommen als Sechster ins Ziel, und der Fahrer des Tages ist jemand, der von Platz eins auf drei zurückfällt. Das ergibt nicht wirklich Sinn."

Am Ende überquerte Alonso die Ziellinie in Singapur als Achter, rückte nach einer Fünf-Sekunden-Strafe gegen Lewis Hamilton aber noch auf Rang sieben vor. Der Brite hatte in der Schlussphase Probleme mit den Bremsen und kämpfte sichtbar damit, seinen Ferrari auf der Strecke zu halten.

Alonso kommentierte die Situation später bei DAZN: "Sie haben es mir zwei Runden vor Schluss gesagt, und ich kam etwa eine Zehntel hinter ihm ins Ziel. Das war etwas frustrierend, aber ich glaube, es wird gerade wegen der Tracklimits untersucht. Wenn man keine Bremsen hat, kann man trotzdem nicht von der Strecke fahren. Wir müssen alle auf der Strecke bleiben, mit oder ohne Bremsen. Hoffentlich war die Toleranz heute ein bisschen geringer."

Einmal mehr zeigt Alonso, dass er nicht nur auf der Strecke, sondern auch am Funk einer der unterhaltsamsten Charaktere der Formel 1 bleibt. Kein Wunder also, dass die Fans ihn lieben - ob für seine fahrerische Klasse oder für seine unverblümten Sprüche.

