    von Sönke Brederlow

"Beängstigende Stunden": Hamilton sorgt sich um Gesundheitszustand von Roscoe

Rekordweltmeister Lewis Hamilton teilt wieder besorgniserregende Neuigkeiten über Roscoe: Die 13 Jahre alte Bulldogge des Ferrari-Piloten liegt in der Tierklinik

(Motorsport-Total.com) - Lewis Hamilton macht sich wieder große Sorgen um seine Bulldogge Roscoe: Wie schon vor einigen Wochen, als der knapp 13 Jahre alte Vierbeiner mit einer Lungenentzündung zu kämpfen hatte, fürchtet sich der Rekordweltmeister erneut um den Gesundheitszustand seines langjährigen Begleiters.

Foto zur News: "Beängstigende Stunden": Hamilton sorgt sich um Gesundheitszustand von Roscoe

© Sutton Images

Beim England-GP in Silverstone war Roscoe noch an der Seite von Lewis Hamilton Zoom Download

Am Mittwochabend teilte Hamilton in seiner Instagram-Story ein Bild von Roscoe, das viele Fans beunruhigt: Die Bulldogge liegt offenbar erneut in der Tierklinik, sichtlich geschwächt und mitgenommen. "Es waren ein paar beängstigende Stunden", schrieb Hamilton dazu. "Bitte denkt alle an Roscoe und betet für ihn."

Warum Roscoe derzeit wieder behandelt werden muss und wie es dem Vierbeiner aktuell geht, ließ der Ferrari-Pilot bislang allerdings offen. Bereits im April hatte der Hund, der ausschließlich vegan ernährt wird, eine schwere Lungenentzündung überstanden. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass es sich nun um mögliche Spätfolgen handelt.

Foto zur News: "Beängstigende Stunden": Hamilton sorgt sich um Gesundheitszustand von Roscoe

© Lewis Hamilton (Twitter)

Ein Foto aus besseren Tagen: Lewis Hamilton und sein Hund Roscoe Zoom Download

Denn obwohl es Roscoe zwischendurch wieder "ziemlich gut" ging, ist Hamilton bewusst, dass die gemeinsame Zeit begrenzt ist: Bulldoggen werden im Durchschnitt nur acht bis zehn Jahre alt, doch Roscoe feiert in wenigen Wochen bereits seinen 13. Geburtstag.

Hamilton-Bulldoge Roscoe wird bereits 13 Jahre alt

"Es ist ungewöhnlich, dass eine Bulldogge so alt wird", erklärte Hamilton, der Roscoe in diesem Jahr trotz seines Alters wieder mit zum Heimrennen nach Silverstone nahm. RTL-Reporter Heiko Waßer hatte den Briten dafür scharf kritisiert und sogar von "Tierquälerei" gesprochen.

Doch Hamilton blieb unbeeindruckt: "Auch in Monza möchte ich ihn dabeihaben", sagte er. "Ich glaube, er wird in einem roten Ferrari-Umhang sehr gut aussehen." Letztlich blieb Roscoe dem Italien-GP allerdings fern, vielleicht schon aus gesundheitlichen Gründen.

Ob Hamilton, der sich zuletzt im Juni 2020 von einem seiner vierbeinigen Freunde verabschieden musste, und Roscoe bei einem der nächsten Formel-1-Rennen noch einmal gemeinsam ins Fahrerlager kommen können, wird sich wohl in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden.

