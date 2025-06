Brad Pitt: Formel-1-Fahrer haben es schwerer als Hollywood-Stars!

(Motorsport-Total.com) - "Es gibt eine Isolation", beschreibt Hollywood-Star Brad Pitt das Leben eines Formel-1-Fahrers im Interview mit GQ. Der Amerikaner verkörpert im neuen Film "F1" einen Rennfahrer in der Königsklasse und durfte daher hinter die Kulissen des realen Formel-1-Zirkus blicken. Er sagt, er habe erkannt, wie schwierig es die Piloten in ihren Rollen als Stars des Sports haben.

"Sogar eine Einsamkeit, in der man das Gefühl hat, dass die Dinge nicht so richtig zusammenpassen - sie führt meistens zu etwas Größerem, und man kann darin einen Sinn finden", so Pitt weiter. "Aber es gibt eine spürbare Isolation, und die ist nicht unbedingt etwas Negatives. Sie ist ein Unterfangen, ein ständiger Dialog mit sich selbst, um dieses Ding aufrechtzuerhalten."

Doch so werden sich sicher auch Schauspieler fühlen, da sie sich oft in ihrer Blase aufhalten müssen. Was macht es also für die Formel-1-Fahrer so schwierig? Pitt antwortet: "Und ja, ich denke, wir haben es schon nicht leicht. Aber diese Jungs stehen unter so extremer Beobachtung, und dieser Sport wird so sehr verehrt."

Fahrer unter der Lupe

"So viele von uns denken, wir könnten das auch, nur weil wir mal schnell über die Autobahn fahren. Die kriegen so viel Scheiße ab. Das schockiert mich jedes Mal. Die müssen noch ein dickeres Fell haben als wir." Damit scheint der Hollywood-Star recht zu haben, denn Formel-1-Piloten und Teammitglieder sehen sich ständig massiver Kritik ausgesetzt.

Die psychische Gesundheit von Lando Norris wurde deshalb immer wieder zum Thema gemacht, auch um zu sensibilisieren. In den Formel-1-Autos sitzen schließlich immer noch Menschen. Doch auch Max Verstappens Einstellung und Ausraster im Funk oder die Rolle von Lance Stroll in einem Team, das seinem Vater gehört, sind immer wieder Thema. Oft wird ihm abgesprochen, das Zeug zu haben, in der Formel 1 zu fahren. Er sei nur wegen seines Vaters bei Aston Martin.

Lewis Hamilton hat sich in der Vergangenheit immer wieder zu humanistischen und politischen Themen geäußert. Aber auch seine extravaganten Outfits haben für eine Menge Kritik gesorgt. Die Trailer für den Film "F1?, in dem Brad Pitt den Fahrer Sonny Hayes verkörpert, zeigen, dass der Fokus der Geschichte auch darauf liegt, den enormen Druck zu zeigen, dem die Fahrer ausgesetzt sind.

Die Geschichte des Films?

Im Film ist Hayes für das fiktive APXGP-Team unterwegs und Pitts Charakter "lebt in einem Van" und "ist spielsüchtig", wie Javier Bardem erklärt, der den Teambesitzer und ehemaligen Teamkollegen des fiktiven Fahrers spielt. Kerry Condon spielt die Technikchefin des APXGP-Teams, genannt Kate, und sagt Hayes immer, die Leute würden über ihn nicht "er war einmal?, sondern "er war nie? ein Topfahrer sagen. Es wird auch erwartet, dass die realen Piloten Cameo-Auftritte in dem Film haben.

Wie stark sie im finalen Schnitt letztlich zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten. Regisseur Joseph Kosinski sagte jedoch bereits, dass das gesamte Fahrerfeld "unglaublich zuvorkommend" gewesen sei.

Weiter erklärte er: "Sie sind alle sehr gutaussehend, charmant und freundliche Typen. Man sieht sofort, warum sie da sind, wo sie sind. Wenn man sagt, man dreht einen Film, gibt es natürlich zunächst gewisse Vorbehalte. Aber als sie gesehen haben, wie entschlossen wir waren, das Ganze authentisch zu gestalten und ihren Sport bestmöglich darzustellen, haben sie uns mit offenen Armen empfangen."