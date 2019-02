Formel-1-Tests 2019 Barcelona: Red-Bull-Crash und Ferrari-Sensation

(Motorsport-Total.com) - Ferrari setzt ein Ausrufezeichen: Am siebten und damit vorletzten Tag der Formel-1-Wintertests 2019 in Barcelona hat Charles Leclerc im SF90 die bisher schnellste Runde erzielt. Auf der weichsten Pirelli-Reifenmischung (C5) umrundete er den Grand-Prix-Kurs in 1:16.231 Minuten und distanzierte die Konkurrenz damit deutlich.

Das Unfallauto von Pierre Gasly wird abtransportiert: Die Schäden sind groß

Beste Verfolger waren zwei Formel-1-Neulinge: Alexander Albon im Toro-Rosso-Honda STR14 (C5) wurde mit einem Rückstand von bereits 0,651 Sekunden auf Rang zwei gewertet. Platz drei der Tageswertung ging an Lando Norris im McLaren-Renault MCL34 (C5), weitere zwei Zehntelsekunden hinter der Spitze. (Hier das komplette Tagesergebnis abrufen!)

Mercedes beteiligte sich auch am Donnerstag nicht an der Zeitenjagd, sondern war hauptsächlich mit Longruns beschäftigt. Dabei bewegten sich die Silberpfeile aber durchaus auf Augenhöhe mit Ferrari, doch Valtteri Bottas meint: "Mein Gefühl sagt mir, dass Ferrari vor uns liegt." Weltmeister Lewis Hamilton beschloss den Testtag im Mercedes W10 und mit den harten C2-Reifen 1,8 Sekunden hinter der Bestzeit auf Position zehn unter 13 Piloten, Bottas wurde Letzter.

Dreimal Rot am Donnerstag

Der vorletzte Testtag war insgesamt drei Mal durch rote Flaggen unterbrochen worden: Die erste Rotphase wurde gegen 15:15 Uhr in Folge des schweren Unfalls von Red-Bull-Fahrer Pierre Gasly ausgerufen. Der Franzose war in Kurve 9 heftig in die Banden eingeschlagen, dabei aber unverletzt geblieben. Sein Red-Bull-Honda RB15 kehrte nicht erneut auf die Strecke zurück, weil beim Unfall sowohl Front- als auch Heckflügel und weitere Anbauteile abgerissen wurden. Das Fahrzeug wird über Nacht für Max Verstappen repariert, der letzte Testtag ist für Red Bull offenbar nicht in Gefahr.

Gasly selbst gab sich anschließend zerknirscht: "Ich habe in Kurve 9 einen Fehler gemacht. Das hat man ja gesehen. Tut mir leid für die Jungs, die jetzt eine lange Nacht vor sich haben." Besonders bitter: Für Gasly war es die letzte Fahrgelegenheit vor dem Saisonstart in Australien, der Crash seine letzte Aktion bei den Wintertests.

Gegen 16:50 Uhr sorgte Lance Stroll im Racing-Point-Mercedes RP19 für die nächste Unterbrechung, nachdem er im Mittelsektor ausgerollt war. Und Charles Leclerc im Ferrari SF90 kam um 17:40 Uhr fast an der gleichen Stelle des Circuit de Catalunya-Barcelona zum Stehen, was erneut rote Flaggen zur Folge hatte. Die Ursachen für die beiden Pannen sind bislang unbekannt.

Probleme bei Haas, bittere Erkenntnis bei Williams

Technische Probleme gab es auch bei Haas: Der VF-19-Ferrari verbrachte den Großteil des Tages in der Garage, nachdem im Anschluss an die Vormittagsfahrten von Kevin Magnussen ein Defekt an der Auspuffanlage diagnostiziert worden war. Erst in der letzten Stunde griff Romain Grosjean für ein sehr verkürztes Programm noch einmal ins Geschehen ein. Mit insgesamt nur 69 Runden schaffte Haas am vorletzten Testtag geradeso eine komplette Renndistanz in Barcelona. Nur Red Bull kam aufgrund des Unfalls von Gasly noch weniger zum Fahren (65 Runden).

Die größte Distanz spulte am Donnerstag Formel-1-Neuling George Russell im Williams-Mercedes FW42 ab. Doch selbst mit den weichsten Pirelli-Reifen (C5) reichte es für ihn nur zu 1:18.130 Minuten und Platz zehn in der Tageswertung. Rückstand: 1,9 Sekunden. Anschließend fand er deutliche Worte: "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass wir nicht die Langsamsten sind. Das ist die Realität." Sein Teamkollege hatte schon am Mittwoch angedeutet, die Fans könnten "enttäuscht" sein von der Williams-Form 2019. Das scheint sich nun zu bewahrheiten.

Bei Ferrari dagegen wird frohlockt: Kein anderes Auto ist über eine fliegende Runde dazu in der Lage, dem SF90 die Stirn zu bieten - wobei nach wie vor noch keine vergleichbaren Mercedes-Versuche zum Vergleich vorliegen. Doch Leclerc gibt sich nach 138 Runden (642 Kilometern) am Donnerstag ganz ungerührt: "Wir sind als Team noch nicht am Anschlag, haben noch Luft nach oben. Das Auto fühlt sich gut an. Und es sieht für den Moment gut aus."

Die Formel-1-Wintertests werden am 1. März (Freitag) in Barcelona mit einem letzten Testtag abgeschlossen.

