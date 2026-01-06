  • 06. Januar 2026 · 08:12 Uhr

    von Sönke Brederlow

"Markanter Look": Williams bestätigt Termin für Enthüllung des FW48-Design

Williams wird das Design des FW48 für die Saison 2026 erst nach den Testfahrten in Barcelona präsentieren - Dort kommt eine spezielle Sonderlackierung zum Einsatz

(Motorsport-Total.com) - Williams hat offiziell bekanntgegeben, dass das Design des neuen FW48 für die Saison 2026 (alle Termine der Teams) am 3. Februar präsentiert wird. Das traditionsreiche Formel-1-Team, das in dieser Saison auch ein neues Logo und einen veränderten Namen einführt, spricht von einem "markanten Look" der neuen Boliden.

Foto zur News: "Markanter Look": Williams bestätigt Termin für Enthüllung des FW48-Design

© Williams

Williams präsentiert das Design des FW49 nach dem Barcelona-Test Zoom Download

Wie genau die Präsentation am 3. Februar allerdings erfolgen wird, bleibt bislang noch offen. "Fans sollten WilliamsF1.com, unsere App und unsere Social-Media-Kanäle im Blick behalten, um vor dem Launch-Tag weitere Updates zu erhalten", heißt es in einer offiziellen Mitteilung von Williams.

Das Design für die Saison 2026 wird erst nach den ersten Testfahrten in Barcelona (26. bis 30. Januar) vorgestellt, und das hat einen Grund: Denn beim ersten Test, der hinter verschlossenen Türen stattfinden soll, wird Williams mit einer Sonderlackierung fahren.

Das Design stammt aus einer Fanaktion und wurde anschließend in einer Abstimmung gewählt, bei der insgesamt knapp 55.000 Stimmen aus 162 Ländern abgegeben wurden. Alle sechs Lackierungen, die zur Auswahl standen, griffen die typischen Blautöne von Williams auf, drei davon zeigten das kürzlich enthüllte Teamlogo.

"Flow-State-Lackierung" gewinnt Fan-Abstimmung

Als Sieger ging schließlich die sogenannte "Flow-State-Lackierung" hervor, die fast ein Drittel aller Stimmen erhielt. Williams spricht von einem "markanten Design, das die Geschwindigkeit und die Wissenschaft des technologisch fortschrittlichsten Sports der Welt feiert."

Die Lackierung zeigt geschwungene Linien in Williams-Navy-Blue vor einem reinweißen Hintergrund und soll an die hunderten Stunden aerodynamischer Tests erinnern, die in die Entwicklung des neuen Rennwagens geflossen sind. Der Name "Flow State" spielt auf den Zustand höchster mentaler Konzentration der Fahrer an.

"Vielen Dank an alle unsere unglaublichen Williams-Fans weltweit, die ihre Meinung dazu geäußert haben, wie wir in diese neue Ära der Formel 1 einsteigen sollen", dankt Teamchef James Vowles. "Flow State ist ein verdienter Gewinner, und wir freuen uns darauf, die Fans bei unserem ersten Einsatz auf der Rennstrecke mitzunehmen."

Weil der erste Test in Barcelona unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, werden die Fans vom speziellen Testdesign zunächst nur wenig zu sehen bekommen. Unklar bleibt, welches Design bei den kommenden Testfahrten in Bahrain zum Einsatz kommen wird.

