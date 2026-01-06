Mercedes verrät Präsentationstermin für den neuen W17 der Saison 2026

(Motorsport-Total.com) - Mercedes hat als eines der letzten Teams im Formel-1-Starterfeld bekanntgegeben, wann der neue Bolide für die Saison 2026 (alle Termine im Überblick) enthüllt wird. Der Rennstall aus Brackley präsentiert das Design des W17 am 22. Januar 2026, zunächst allerdings lediglich in Form eines Renderings der neuen Lackierung.

© Getty Images Im Vorjahr wurde das Mercedes-Design in London präsentiert Zoom Download

Die Vorstellung des Formel-1-Autos folgt nach den ersten Testfahrten in Barcelona, am 2. Februar 2026. An der finalen Präsentation werden neben Teamchef Toto Wolff auch die beiden Mercedes-Stammpiloten George Russell und Kimi Antonelli teilnehmen. Das Saison-Launch-Event wird per Livestream übertragen.

Nach dem zweiten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft 2025 und der dominanten Phase während der Hybrid-Ära von 2014 bis 2021 sind die Erwartungen an Mercedes für 2026 entsprechend hoch. Die neue Saison markiert zugleich den Beginn einer umfassenden Reglement-Ära.

Mercedes-Teamchef bleibt vorsichtig optimistisch

Während Wolff hofft, an die Erfolge der vergangenen Hybrid-Periode anknüpfen zu können, mahnt er gleichzeitig zur Zurückhaltung. "Nun, das würde ich sehr hoffen. Aber ich bin ein notorischer Pessimist, und das Glas ist für mich immer eher halb leer als halb voll", erklärte der Mercedes-Teamchef nach der Saison 2025.

"Wir haben uns Ziele für das Power Unit gesetzt und ebenso für das Chassis. Ob diese Ziele ehrgeizig genug waren, ob wir den entscheidenden Kniff verpasst haben ... ob unsere Umsetzung so fehlerfrei sein wird, wie sie sein sollte? Ich weiß es nicht."

"Wir werden Ende Januar bei den Testfahrten und dann in Bahrain erste Hinweise auf die Leistungsbalance sehen", ergänzt der Österreicher. "Aber ich denke, der Schlüssel wird die kontinuierliche Weiterentwicklung der Werkzeuge über die gesamte Saison hinweg sein."

Die Saison 2026 startet vom 6. bis 8. März mit dem Großen Preis von Australien. Zuvor stehen insgesamt drei Testphasen auf dem Programm: vom 26. bis 30. Januar in Barcelona sowie zwei weitere Termine in Bahrain vom 11. bis 13. Februar und vom 18. bis 20. Februar.