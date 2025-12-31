Das Einhorn bleibt: Warum Carlos Sainz 2026 an seinem Helm-Detail festhält

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Fahrer Carlos Sainz hat bestätigt, dass er auch in der Saison 2026 mit einem Einhorn-Sticker auf dem Helm antreten wird. In einem Video seines Teams Williams sagte Sainz: "Der Sticker muss bleiben."

© Getty Images Europe Carlos Sainz feiert mit der Williams-Crew - und mit Einhorn-Sticker auf dem Helm Zoom Download

Der Einhorn-Sticker geht auf eine Fanaktion zurück: Im Herbst 2025 veröffentlichte Williams ein Video, in dem Sainz und sein Teamkollege Alexander Albon Fanfragen beantworten. Ein junges Mädchen mit einem Stoffeinhorn fragte die Formel-1-Fahrer, ob das Einhorn "Sparkles" oder "Sprinkles" heißen sollte - und ob Sainz für den Rest des Jahres einen entsprechenden Sticker auf dem Helm tragen würde.

Kurz darauf war es so weit: Beim Grand Prix von Aserbaidschan in Baku fuhr Sainz mit dem Einhorn-Aufkleber - und erzielte im Rennen den dritten Platz, sein erstes Podium für Williams.

© Getty Images Der Einhorn-Sticker auf dem Helm von Carlos Sainz in Baku 2025 Zoom Download

Williams griff das Einhorn anschließend wieder auf und platzierte den Aufkleber auf dem Pokal für den dritten Platz. Teamchef James Vowles sagte: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sparkles oder Sprinkles auch ihren Anteil daran hatten. Also bleibt das wohl noch eine Weile drauf!" Sainz ergänzte: "Bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall." Er hielt Wort - und bleibt für 2026 offenbar dabei.

Das Einhorn hat eine eigene Merchandising-Kollektion

Doch dahinter steckt inzwischen mehr als nur eine nette Geste: Williams hat eine eigene Merchandising-Kollektion rund um das Einhorn-Design aufgelegt. Ein Teil der Einnahmen geht an das Mädchen und dessen Familie.

Und bei den Fans steht das Williams-Einhorn hoch im Kurs. Ein Nutzer schlug in den sozialen Netzwerken vor: "Macht doch mal ein Sonderdesign [für das Auto] im Einhorn-Stil - mit den Farben des Helms." Andere schlugen vor, das junge Mädchen 2026 ins Formel-1-Fahrerlager einzuladen.

So oder so: Das Einhorn ist gekommen, um zu bleiben - zumindest für manche Fans. Einer schrieb: "Sparkles gehört jetzt einfach zu Carlos." Ein anderer Nutzer kommentierte scherzhaft: "Carlos Sainz hat seinen Vertrag mit Sparkles für die Saison 2026 verlängert."