  • 26. Dezember 2025 · 14:58 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Mercedes: Warum mehr Kundenteams ein Nachteil sein können

Mercedes wird 2026 weiterhin die meisten Kundenteams aller Motorenhersteller in der Formel 1 haben - Warum man die Zahl der Kunden in Zukunft reduzieren will

(Motorsport-Total.com) - Beim Auftakt der Formel-1-Saison 2026 in Melbourne werden acht der 22 Autos mit Mercedes-Antrieben an den Start gehen - also mehr als ein Drittel des Feldes. Bei Mercedes selbst ist man sich nicht ganz sicher, ob das nun ein Vor- oder ein Nachteil ist.

Zwar betont Mercedes-Motorenchef Hywel Thomas, dass man mit mehr Autos auch mehr Daten und Informationen sammeln könne. "Die Kehrseite davon ist jedoch, dass wir eine Menge Hardware herstellen und einige Entscheidungen früher treffen müssen", erklärt er.

Im Podcast Beyond The Grid sagt er daher: "Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ein Team, zwei Teams, drei Teams oder vier Teams die richtige Anzahl sind." Es gebe "irgendwo einen 'Sweet Spot'", so Thomas, und der liege "wahrscheinlich näher bei vier als bei eins."

Im kommenden Jahr wird Mercedes neben dem eigenen Werksteam auch die Kunden McLaren, Williams und Alpine beliefern. Zwar hat man Aston Martin als Kundenteam verloren, weil sich der Rennstall aus Silverstone mit Honda zusammenschließt. Dafür kommt mit Alpine ein neues dazu.

Auch 2026 hat Mercedes also drei Kundenteams und damit die meisten im Feld. Ferrari beliefert neben dem eigenen Werksteam auch Cadillac und Haas, Red Bull lediglich die beiden eigenen Teams und Audi sogar nur das eigene Werksteam und Honda ausschließlich Aston Martin.

Motoren-Mogelpackungen in der Formel 1

Laut Teamchef Toto Wolff gibt es daher bei Mercedes aktuell die Überlegung, "dass wir die Anzahl der Teams, die wir im nächsten [Regel-]Zyklus beliefern werden, reduzieren werden." Denn zu viele Kundenteams hätten die von Thomas bereits angesprochenen Nachteile.

So müsse Mercedes für den Auftakt 2026 beispielsweise 16 Motoren vorbereiten, also vier pro Team. "Das bedeutet also längere Vorlaufzeiten und längere Produktionszyklen", so Wolff. Honda müsse bei nur einem Team dagegen zum Beispiel nur "vier oder fünf" Motoren vorbereiten.

Daher wolle man selbst "in Zukunft" auch nicht mehr so viele Teams ausrüsten, kündigt Wolff an. In welchem Umfang genau diese Reduzierung stattfinden soll, das lässt der Mercedes-Teamchef aktuell aber noch offen.

Er erklärt, das hänge maßgeblich auch davon ab, wie das nächste Motorenreglement der Formel 1 ab voraussichtlich 2030 aussehen wird.

