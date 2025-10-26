Formel-1-Liveticker: Die große Video-Analyse zum Qualifying

11:57 Uhr

Renntag in Mexiko!

Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Liveticker!



Heute ist Renntag in Mexiko - und zur Einstimmung auf den Grand Prix in Mexiko-Stadt empfehlen wir euch unsere ausführliche Livestream-Analyse auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de: Kevin Scheuren und Stefan Ehlen diskutieren darin die überaus spannende Ausgangslage vor dem Rennen.



u#Themen (unter anderem):#u



- Warum Lando Norris jetzt so gut ist



- Weshalb Red Bull aus dem Tritt geraten ist



- Was bei Oscar Piastri schiefläuft



- Wie Ferrari McLaren gefährlich werden kann



Schaut euch jetzt die Stream-Aufzeichnung an, dann geht ihr heute Abend bestens vorbereitet in den Grand Prix. Denn schon der Start (um 21 Uhr) mit der langen Anfahrt bis Kurve 1 verspricht Spannung pur!



Und noch als kleine Vorschau: Die Livestream-Rückschau folgt am Montagmorgen um 10 Uhr ebenfalls mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen. Merkt euch das gerne vor - und denkt daran: Kanalmitglieder können live Fragen stellen! ;-)