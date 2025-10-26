Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Paddock live
Formel-1-Liveticker: Die große Video-Analyse zum Qualifying
Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Livestream-Analyse re-live: Kippt die WM heute in Richtung Norris? +++ Warum Verstappen und Piastri schwach waren +++
Renntag in Mexiko!
Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Liveticker!
Heute ist Renntag in Mexiko - und zur Einstimmung auf den Grand Prix in Mexiko-Stadt empfehlen wir euch unsere ausführliche Livestream-Analyse auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de: Kevin Scheuren und Stefan Ehlen diskutieren darin die überaus spannende Ausgangslage vor dem Rennen.
u#Themen (unter anderem):#u
- Warum Lando Norris jetzt so gut ist
- Weshalb Red Bull aus dem Tritt geraten ist
- Was bei Oscar Piastri schiefläuft
- Wie Ferrari McLaren gefährlich werden kann
Schaut euch jetzt die Stream-Aufzeichnung an, dann geht ihr heute Abend bestens vorbereitet in den Grand Prix. Denn schon der Start (um 21 Uhr) mit der langen Anfahrt bis Kurve 1 verspricht Spannung pur!
Und noch als kleine Vorschau: Die Livestream-Rückschau folgt am Montagmorgen um 10 Uhr ebenfalls mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen. Merkt euch das gerne vor - und denkt daran: Kanalmitglieder können live Fragen stellen! ;-)