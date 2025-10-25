Formel-1-Liveticker: Die große Analyse zum Freitagstraining

11:35 Uhr

Die Analyse zum Freitagstraining

Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Liveticker beim Grand Prix von Mexiko-Stadt 2025!



Es ist schon Samstag und wir fiebern deshalb dem dritten Freien Training und vor allem dem Qualifying entgegen (zum Zeitplan!), aber vorher empfehlen wir euch natürlich die ausführliche Rückschau auf den Formel-1-Freitag: Kevin Hermann und Stefan Ehlen analysieren im YouTube-Stream auf dem Kanal von Formel1.de alle wichtigen Entwicklungen auf und neben der Strecke und klären Kernfragen wie:



- Ist das Lob für Yuki Tsunoda berechtigt?



- Wie gut hat sich Arvid Lindblad geschlagen, wie gut waren die anderen Freitagsfahrer?



- Warum hat Red Bull technisch nochmal nachgelegt und welche Updates gab es sonst noch?



- Und natürlich: Was bedeuten die Longrun-Ergebnisse für den weiteren Wochenend-Verlauf in Mexiko?



Schaut euch den YouTube-Stream jetzt re-live an und bereitet euch vor auf die weiteren Einheiten heute Abend! Und wer nächstes Mal selbst live dabei sein will: Am Sonntagmorgen um 10 Uhr besprechen Kevin Scheuren und Stefan Ehlen alles Wichtige zum Formel-1-Samstag in Mexiko.