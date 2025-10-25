Paddock live

Formel-1-Liveticker: Die große Analyse zum Freitagstraining

Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Die Analyse zum Mexiko-Freitag im YouTube-Stream re-live sehen +++ Wie gut waren Lindblad und Tsunoda wirklich? +++

neueste zuerst
8 pro Seite
11:35 Uhr

Die Analyse zum Freitagstraining

Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Liveticker beim Grand Prix von Mexiko-Stadt 2025!

Es ist schon Samstag und wir fiebern deshalb dem dritten Freien Training und vor allem dem Qualifying entgegen (zum Zeitplan!), aber vorher empfehlen wir euch natürlich die ausführliche Rückschau auf den Formel-1-Freitag: Kevin Hermann und Stefan Ehlen analysieren im YouTube-Stream auf dem Kanal von Formel1.de alle wichtigen Entwicklungen auf und neben der Strecke und klären Kernfragen wie:

- Ist das Lob für Yuki Tsunoda berechtigt?

- Wie gut hat sich Arvid Lindblad geschlagen, wie gut waren die anderen Freitagsfahrer?

- Warum hat Red Bull technisch nochmal nachgelegt und welche Updates gab es sonst noch?

- Und natürlich: Was bedeuten die Longrun-Ergebnisse für den weiteren Wochenend-Verlauf in Mexiko?

Schaut euch den YouTube-Stream jetzt re-live an und bereitet euch vor auf die weiteren Einheiten heute Abend! Und wer nächstes Mal selbst live dabei sein will: Am Sonntagmorgen um 10 Uhr besprechen Kevin Scheuren und Stefan Ehlen alles Wichtige zum Formel-1-Samstag in Mexiko.

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

neu laden

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Formel-1-Liveticker: Neun Rookies in FT1, nur einer Formel-1-Liveticker: Neun Rookies in FT1, nur einer begeistert wirklich
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Technik
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Pre-Events
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 