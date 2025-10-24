Formel-1-Liveticker: Neun (!) Freitagsfahrer im Training in Mexiko

Paddock live

11:52 Uhr Unser Fahrplan heute Noch passiert vor Ort in Mexiko nicht sehr viel. Das ändert sich aber in den Abendstunden deutscher Zeit. Hier der Überblick, was heute noch Thema wird:



Das erste Freie Training beginnt um 20:30 Uhr. Wir begleiten die Action auf der Rennstrecke wie immer in unserem Session-Ticker. Ab Mitternacht berichten wir dort vom zweiten Freien Training.



Zwischen den Trainings gibt es noch die FIA-Pressekonferenz, heute mit Ayao Komatsu (Haas), Frederic Vasseur (Ferrari) und Jonathan Wheatley (Kick Sauber).



Und morgen früh (!) um 10 Uhr besprechen Kevin Hermann und Stefan Ehlen im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de das Tagesgeschehen am Freitag in Mexiko - und werfen auch einen Blick auf Longrun-Daten und Technik-Updates. Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

11:47 Uhr Apropos Piastri ... Timo Glock nannte WM-Spitzenreiter Oscar Piastri am vergangenen Wochenende das "Sorgenkind", weil praktisch gar nichts lief bei Piastri: Er war langsam - und konnte sich das nicht erklären.



Jetzt klingt Piastri schon zuversichtlicher. Er sagte am Medientag in Mexiko: "Ich denke, meine Probleme waren sehr Austin-spezifisch. Es war einfach ein chaotisches Wochenende mit all dem, was passiert ist. In gewisser Weise hat das die Dinge behindert."



Er habe den Wochenendverlauf gemeinsam mit seiner Crew analysiert. "Das hat gezeigt, dass vieles auf den Circuit of The Americas zurückzuführen war", erklärte Piastri.



"Deshalb mache ich mir keine großen Sorgen, dass die Probleme weiterhin bestehen. Und natürlich hoffe ich, dass es an diesem Wochenende etwas besser läuft."



Piastris Vorsprung in der Formel-1-Fahrerwertung ist zuletzt deutlich geschrumpft. Er führt aber weiterhin vor Lando Norris und Max Verstappen, die jedoch mehr und mehr in Schlagdistanz geraten: Theoretisch könnte Norris in Mexiko sogar die WM-Führung übernehmen. Aber mit all diesen Szenarien beschäftigen wir uns dann wahrscheinlich am Sonntag noch ausführlich!

11:41 Uhr Norris und Verstappen im Nachteil? Bei McLaren fährt Pato O'Ward anstelle von Lando Norris und bei Red Bull fährt Arvid Lindblad anstelle von Max Verstappen. Das heißt: Zwei von drei WM-Titelkandidaten verlieren in Mexiko ein Freies Training und damit Zeit, die Abstimmung ihrer Autos zu verfeinern.



Wie groß ist wohl der Nachteil gegenüber Oscar Piastri, der sein ganz normales Programm abspulen kann? Piastri kann dieses Training auch gut gebrauchen nach seinem insgesamt schwachen Auftritt in Austin.



Doch Williams-Stammfahrer Alexander Albon meint: So wichtig ist diese erste Einheit in Mexiko eigentlich gar nicht.



Er sagte: "Es ist eine gute Strecke zum Lernen, sie ist relativ einfach. Aber anfangs ist die Strecke immer ziemlich 'grün'. Die Streckenentwicklung im ersten Training ist eine der höchsten des Jahres. Deshalb sagen wir uns oft, dass wir das Auto zwischen dem ersten und dem zweiten Training nicht verändern, es sei denn, es gibt ein ernsthaftes Problem mit dem Auto - weil man bis zum zweiten Training nicht weiß, wie gut das Auto sein wird."



Norris und Verstappen können ihre Zwangspause also wohl verschmerzen.

11:37 Uhr Die Freitagsfahrer Heute ist großer Nachwuchstag in der Formel 1. Ihr wisst ja: Jedes Team muss während der Saison verbindlich junge Fahrer im Freitagstraining einsetzen und dafür müssen die Stammfahrer verbindlich pausieren - es sei denn, die Stammfahrer sind selbst noch sehr unerfahren.



Und so sind dieses Mal in Mexiko gleich neun (!) Talente am Start, die eines Tages unbedingt Formel-1-Stammfahrer werden wollen. Sie machen im ersten Freien Training in Mexiko fast die Hälfte des Feldes aus.



Unsere Kollegen von Autosport haben diese schöne Grafik dazu erstellt: Wer für welches Team fährt.