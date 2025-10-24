Warum McLaren den Entwicklungsstopp des 2025er-Autos für richtig hält

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärt, warum man weiterhin hinter der Entscheidung steht, die Entwicklung des 2025er-Autos frühzeitig gestoppt zu haben und man damit Red Bull die Möglichkeit gegeben hat, den WM-Kampf doch noch zu drehen.

© Icon Sportswire Für den McLaren MCL39 gab es seit Juli kein größeres Upgrade mehr Zoom Download

McLaren hatte in der zurückliegenden Formel-1-Saison 2024 das beste Auto im Feld. Dieses hat man in der Winterpause mit einem innovativen Ansatz weiter verbessert. Damit war das Team aus Woking auch 2025 das dominante Team - zumindest bis zur Sommerpause.

Das 2025er-Auto, den MCL39, hat McLaren bedeutenden Upgrades in Kanada, Österreich und Großbritannien sukzessive verbessert, aber seit der Überarbeitung des Unterbodens in Silverstone hat das Team - abgesehen von geringfügigen Effizienzsteigerungen Flügel und Unterboden in Monza - seinen Fokus vollständig auf das Jahr 2026 verlagert.

Der Vorsprung von McLaren zu Beginn der aktuellen Saison reichte aus, um den zweiten Konstrukteurs-Titel in Folge zu holen. In den vergangenen Wochen aber wurde das Team vom wiedererstarkten Red Bull-Team eingeholt. Dort hat man anlässlich des Grand Prix von Mexiko an diesem Wochenende nochmals ein Upgrade für den RB21 präsentiert.

Dank der jüngsten Upgrades ist Max Verstappen in der Position, tatsächlich um seinen fünften WM-Titel in Folge kämpfen zu können. Der Red-Bull-Pilot hat den Rückstand auf Tabellenführer Oscar Piastri fünf Rennen vor Saisonende auf nur noch 40 Punkte verkürzt. McLaren-Teamchef Andres Stella sagt trotzdem, dass er im Team getroffene Entscheidung bezüglich der Entwicklungsrichtung nicht bereut.

Stella: "Haben den Zeitpunkt sehr sorgfältig abgewogen"

"Das Projekt 2026 wäre stark beeinträchtigt worden", antwortet Stella auf die Frage, welche Auswirkungen eine Fortsetzung der Entwicklung für 2025 gehabt hätte. "Wir haben den Zeitpunkt, zu dem wir unsere gesamten Ressourcen auf 2026 umgestellt haben, sehr sorgfältig abgewogen."

"Aus aerodynamischer Sicht war unser Auto bereits recht ausgereift. Es dauert Wochen, um einen Punkt an aerodynamischer Effizienz hinzu zu gewinnen, da wir in unserer aerodynamischen Entwicklung auf einem Plateau angekommen waren. Beim 2026er-Auto gewinnen wir jede Woche viel Abtrieb hinzu. An diesem Punkt muss man also mit den besten verfügbaren Informationen eine Entscheidung treffen."

Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt Video wird geladen… Formel-1-Datenexperte Kevin Hermann analysiert, warum McLaren trotz zweier Red-Bull-Siege in Austin dennoch das schnellste Auto hatte. Weitere Formel-1-Videos

"Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir als Champions durch die Vorschriften in Bezug auf den Windkanal und die CFD-Simulationen am stärksten eingeschränkt sind. Es ist also nicht so, dass wir über unbegrenzte Ressourcen verfügen", bemerkt der McLaren-Teamchef.

Red Bull hatte "vielleicht mehr Spielraum für Weiterentwicklung"

Stella weist außerdem darauf hin, dass Red Bull im Gegensatz zu McLarens Entwicklungsplateau zunächst erhebliche Probleme hatte, sein Auto im richtigen Set-up-Fenster zu fahren, und erst kürzlich einen Weg gefunden hat, mit optimaler Bodenfreiheit zu fahren, ohne dabei den Abtrieb und die Balance des Autos zu beeinträchtigen.

Zudem deutet der McLaren-Teamchef an, dass Red Bull möglicherweise eher bereit war, Kompromisse für 2026 einzugehen, weil "sie möglicherweise andere Probleme haben", womit er wahrscheinlich darauf anspielt, dass das Team aus Milton Keynes für das 2026 kommende Reglement bauen eine eigene Antriebseinheit wird.

"Wenn wir uns Red Bull ansehen und einige der Beschwerden berücksichtigen, die sie zu Beginn der Saison hatten, hatten sie vielleicht mehr Spielraum, um sich effizient weiterzuentwickeln und sich auf 2025 zu konzentrieren. Und vielleicht sind sie glücklicher, ein wenig von 2026 aufzugeben, weil sie möglicherweise andere Probleme für 2026 haben, weshalb sie sagen: 'Konzentrieren wir uns auf 2025'", so Stella.

© circuitpics.de Andrea Stella würde die McLarens-Entscheidung rückblickend genauso treffen Zoom Download

Daher besteht der McLaren-Teamchef darauf, dass man im Nachhinein betrachtet nichts anders gemacht hätte, auch wenn Oscar Piastri und Lando Morris am Ende vielleicht den Fahrertitel verpassen werden: "Überhaupt nicht, denn es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich drei Wochen mehr Entwicklungszeit für 2025 aufwende, eine Zehntelsekunde an Rundenzeit hinzugewinne. Wir haben uns einfach auf einem Plateau befunden."

"Tatsächlich war es ein riesiges Unterfangen, die Upgrades zu entwickeln, die wir Mitte der Saison eingesetzt haben. Wir haben uns gefragt: 'Sollen wir [die Teile] wirklich fertigstellen?' Denn wir hatten Mühe, ein bereits ziemlich ausgereiftes Projekt noch weiter zu verbessern", so der McLaren-Teamchef.

"Ich denke, es ist viel einfacher, etwas zu entwickeln, wenn man bestimmte Probleme hat. Red Bull sprach beispielsweise davon, dass sie manchmal Schwierigkeiten hatten, die Balance über den Frontflügel wiederherzustellen, wenn sie große Heckflügel verwendeten. Es ist nun mal einfacher, die Rundenzeit zu verbessern, wenn man effektiv etwas repariert, anstatt zu versuchen, etwas zu verbessern, das bereits gut funktioniert", erklärt Stella.