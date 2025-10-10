Suzuka, Zandvoort, Monza: Jetzt Tickets für 2026 sichern!

ANZEIGE

(Motorsport-Total.com) - Der Formel-1-Kalender 2026 hält drei weitere Perlen für Motorsportfans bereit: Suzuka, Zandvoort und Monza - und jede dieser Strecken steht für eine eigene Klangfarbe im Kosmos der "Königsklasse".

© Motorsport Tickets Tickets verfügbar für Japan, Niederlande und Italien 2026 Zoom Download

Wer ein Ticket ergattern kann, taucht nicht nur in ein Rennen, sondern in eine Geschichte voller Adrenalin, Tradition und Charakter ein. Hier erfahren, was diese Kurse so besonders macht!

Suzuka: Die einzige "Acht" im Formel-1-Kalender!

Der Suzuka International Racing Course ist ein Leuchtfeuer unter den Traditionskursen: Mit ihrem markanten Achterlayout (die Strecke überquert sich in einer Überführung) und anspruchsvollen Kombinationen aus schnellen Kurven, langsamen Passagen und Höhenwechseln zählt sie zu den ultimativen Tests für Auto und Fahrer.

© LAT Rennszene in Suzuka Zoom Download

Namhafte Abschnitte sind die S-Kurven (mit fließendem Rhythmuswechsel), die Degner-Sektion, der berühmte 130R und die finale Schikane vor der Zielgeraden. Gerade die schnelle 130R-Linkskurve verlangt Mut und Präzision - ein Baustein der Suzuka-Mythologie.

Auch das Umfeld spielt mit: Japanische Leidenschaft und Fan-Kultur erzeugen ein ganz besonderes Ambiente, und oft kann das Wetter eine Rolle spielen - Regen, Wind oder ein Mix davon sorgen für zusätzliche Spannung.

Ein ausverkauftes Wochenende mit stimmungsvoller Tribünenkulisse, Fan-Kostümierungen und intensiven Motorengeräuschen ist fast garantiert. Ein Besuch in Suzuka ist also nicht nur ein Rennen - es ist ein Ritt durch eine der sportlich und emotional dichtesten Prüfungen im Formel-1-Kalender.

Hier klicken: Tickets für Suzuka 2026 buchen!

Zandvoort: Letzte Chance für Formel-1-Fans!

Für viele Fans ist es die letzte Chance: Zandvoort wird nach 2026 aus dem Formel-1-Kalender genommen. Die "Verstappen-Festspiele" gibt es also nur noch einmal.

© GooTickets.com Blick auf die Zielgeraden in Zandvoort Zoom Download

Der Circuit Park Zandvoort windet sich in den Dünen entlang der Nordsee - das Gelände erlaubt kaum Flachheit: Kurvenwechsel, Wellenbewegungen und enge Passagen machen den Kurs in den Dünen zu einer Art Achterbahn.

Die Strecke wurde modernisiert, aber behielt ihren ursprünglichen, charaktervollen Charakter. Eine Besonderheit sind Steilkurven mit erhöhtem Banking an bestimmten Stellen, die Dynamik und Fliehkräfte ins Spiel bringen.

Die Zuschauerkulisse ist legendär: Das Meer aus Orange, die Leidenschaft der niederländischen Fans und die direkte Nähe zur Strecke verleihen dem Wochenende Festivalcharakter. Aber: Die wankelmütige Küstenwetterlage kann Regen oder Wind ins Spiel bringen - und das Timing einer Runde stark beeinflussen.

Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Strecken Fotostrecke

Für viele ist Zandvoort der Inbegriff eines persönlichen, emotionalen Grand-Prix-Erlebnisses - besonders mit dem Wissen, dass 2026 die Finalrunde für diese Strecke im Formel-1-Kalender ist.

Hier klicken: Tickets für Zandvoort 2026 buchen!

Monza: Wo Ferrari zuhause ist

Das Autodromo di Monza als "Tempel der Geschwindigkeit" ist eine Legende: lange Geraden, hohe Geschwindigkeiten, kurze, intensive Bremszonen und eine Schar von Ferrari-Fans (die "Tifosi") neben der Strecke, deren Leidenschaft wie ein Mauerwerk ist.

© Motorsport Images Fans auf der Tribüne in Monza verfolgen den Formel-1-Start 2024 Zoom Download

In Monza gibt es nur einen Grundsatz: Geschwindigkeit ist Gesetz. Autos rauschen durch Parabolica, Curva Grande, Lesmo und Variante Ascari mit minimalem Tempoverlust und maximalem Speed auf den langen Geraden. Die Distanzen zwischen den Kurven erlauben Mut zu Höchstwerten, und Überholen wird möglich - durch Windschattenfahren.

Ein ikonischer Eindruck: die Tribünen wogen rot-gold vor Ferrari-Fans, Transparenten, Choreographien - Monza ist Rennsportkultur pur! Zudem liegt die Strecke in einem Parkgelände, umgeben von Grün, was dem Besuch eine reizvolle Landschaftskulisse bietet.

Kurzum: Ein Besuch in Monza bedeutet, Geschwindigkeit in ihrer reinsten Form zu erleben - und eine Verbindung zur Geschichte des Motorsports, die Generationen verbindet.

Hier klicken: Tickets für Monza 2026 buchen!