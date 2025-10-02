Haas-Teamchef gibt zu: "Es stimmt, dass Christian Horner uns angesprochen hat"

(Motorsport-Total.com) - Ex-Teamchef Christian Horner, der im Juli nach über 20 Jahren an der Spitze von Red Bull seinen Posten räumen musste, sondiert offenbar weiter seine Zukunft in der Formel 1. In den vergangenen Tagen klopfte der 51-jährige Brite dabei auch beim amerikanischen Haas-Team an - allerdings ohne Erfolg.

© LAT Images Ex-Teamchef Christian Horner hat sich bei Haas gemeldet Zoom Download

"Ja, es stimmt, dass er uns angesprochen hat", bestätigte Haas-Teamchef Ayao Komatsu vor dem Großen Preis von Singapur (der komplette Zeitplan) an diesem Wochenende. "Und dann hatte einer unserer Leute ein Sondierungsgespräch. Und das war's. Es ist nicht weitergegangen. Es ist erledigt."

Weitere Details zu den Gerüchten, die vor einigen Tagen erstmals die Runde machten, wollte der Japaner nicht verraten. "Ich habe nichts mehr dazu zu sagen", wurde Komatsu nach mehreren Nachfragen deutlich. "Wie gesagt: Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ich befeuere diese Geschichte nicht."

Horner vor Wechsel zu Aston Martin?

Horner, der sich vor einigen Tagen mit Red Bull auf eine millionschwere Abfindung geeinigt hat, wäre ab 2026 wieder für ein Engagement in der Formel 1 verfügbar. Schon seit Wochen wird über mögliche Stationen des Briten spekuliert, wobei neben Haas auch andere Teams ins Gespräch gebracht werden.

Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Während Cadillac den aufkeimenden Gerüchten bereits frühzeitig einen Riegel vorgeschoben hat, halten sich die Spekulationen um Alpine und Aston Martin bislang hartnäckig. CEO und Teamchef Andy Cowell weigert sich sogar, die Frage, ob Christian Horner zu Aston Martin wechseln könnte, eindeutig zu beantworten.

Die Bestätigung von Haas-Teamchef Komatsu, dass Horner bei den Amerikanern angeklopft hat, nährt die Spekulationen, dass der Brite mit der Formel 1 noch lange nicht abgeschlossen hat. Ob - und wenn ja, bei welchem Team - Horner in der Saison 2026 ein Comeback startet, bleibt jedoch vorerst offen.