  • 02. Oktober 2025 · 19:25 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Sönke Brederlow, Co-Autor: Filip Cleeren

Haas-Teamchef gibt zu: "Es stimmt, dass Christian Horner uns angesprochen hat"

Haas-Teamchef Ayao Komatsu verrät, dass sich Christian Horner nach seinem Aus bei Red Bull bei den Amerikanern gemeldet hat - Was aus den Gesprächen geworden ist

(Motorsport-Total.com) - Ex-Teamchef Christian Horner, der im Juli nach über 20 Jahren an der Spitze von Red Bull seinen Posten räumen musste, sondiert offenbar weiter seine Zukunft in der Formel 1. In den vergangenen Tagen klopfte der 51-jährige Brite dabei auch beim amerikanischen Haas-Team an - allerdings ohne Erfolg.

Foto zur News: Haas-Teamchef gibt zu: "Es stimmt, dass Christian Horner uns angesprochen hat"

© LAT Images

Ex-Teamchef Christian Horner hat sich bei Haas gemeldet Zoom Download

"Ja, es stimmt, dass er uns angesprochen hat", bestätigte Haas-Teamchef Ayao Komatsu vor dem Großen Preis von Singapur (der komplette Zeitplan) an diesem Wochenende. "Und dann hatte einer unserer Leute ein Sondierungsgespräch. Und das war's. Es ist nicht weitergegangen. Es ist erledigt."

Weitere Details zu den Gerüchten, die vor einigen Tagen erstmals die Runde machten, wollte der Japaner nicht verraten. "Ich habe nichts mehr dazu zu sagen", wurde Komatsu nach mehreren Nachfragen deutlich. "Wie gesagt: Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ich befeuere diese Geschichte nicht."

Horner vor Wechsel zu Aston Martin?

Horner, der sich vor einigen Tagen mit Red Bull auf eine millionschwere Abfindung geeinigt hat, wäre ab 2026 wieder für ein Engagement in der Formel 1 verfügbar. Schon seit Wochen wird über mögliche Stationen des Briten spekuliert, wobei neben Haas auch andere Teams ins Gespräch gebracht werden.

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Während Cadillac den aufkeimenden Gerüchten bereits frühzeitig einen Riegel vorgeschoben hat, halten sich die Spekulationen um Alpine und Aston Martin bislang hartnäckig. CEO und Teamchef Andy Cowell weigert sich sogar, die Frage, ob Christian Horner zu Aston Martin wechseln könnte, eindeutig zu beantworten.

Die Bestätigung von Haas-Teamchef Komatsu, dass Horner bei den Amerikanern angeklopft hat, nährt die Spekulationen, dass der Brite mit der Formel 1 noch lange nicht abgeschlossen hat. Ob - und wenn ja, bei welchem Team - Horner in der Saison 2026 ein Comeback startet, bleibt jedoch vorerst offen.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Wechselt Christian Horner zu Alpine? Wie Ex-Teamchef Steiner Wechselt Christian Horner zu Alpine? Wie Ex-Teamchef Steiner darüber denkt
Foto zur News: Horner-Gerüchte: Warum gibt Aston Martin keine klare Horner-Gerüchte: Warum gibt Aston Martin keine klare Antwort?
Foto zur News: Horner-Trennung steht: 90 Millionen Gründe, kein schlechtes Horner-Trennung steht: 90 Millionen Gründe, kein schlechtes Wort zu sagen?
Foto zur News: Horner, Cadillac und ein wilder Alpine-Plan: Was ist Horner, Cadillac und ein wilder Alpine-Plan: Was ist wirklich dran?
Foto zur News: Erklärt: Was macht eigentlich ein Formel-1-Teamchef? Erklärt: Was macht eigentlich ein Formel-1-Teamchef?
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Foto zur News: Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
2. Tag
Foto zur News: Haas-Test in Mugello mit Grosjean und Hinchcliffe
Haas-Test in Mugello mit Grosjean und Hinchcliffe
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
1. Tag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Wie viele Grands Prix brauchte das BRM-Team bis zum ersten Sieg?

14 20 21 29
Formel-1-Quiz
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
Anzeige InsideEVs