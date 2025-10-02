  • 02. Oktober 2025 · 08:02 Uhr

    von Sönke Brederlow

Wechselt Christian Horner zu Alpine? Wie Ex-Teamchef Steiner darüber denkt

Christian Horner verlässt Red Bull mit einer Abfindung in Millionenhöhe - und dockt nun als Teamchef bei Alpine an? Warum Experte Günther Steiner nicht daran glaubt

(Motorsport-Total.com) - Kehrt Christian Horner nach seinem endgültigen Aus bei Red Bull und der millionenschweren Abfindung schon 2026 zurück in die Königsklasse? Nach seinem Rauswurf bei den Bullen wurde der 51-jährige Brite in den letzten Wochen mit zahlreichen Formel-1-Teams in Verbindung gebracht.

Foto zur News: Wechselt Christian Horner zu Alpine? Wie Ex-Teamchef Steiner darüber denkt

© circuitpics.de

Christian Horner an der Seite von Flavio Briatore? Steiner glaubt nicht daran Zoom Download

Doch während Cadillac den Spekulationen um eine mögliche Verpflichtung Horners schnell den Riegel vorschob, halten sich die Gerüchte über einen Einstieg bei Alpine bislang noch hartnäckig. Ex-Teamchef Günther Steiner glaubt allerdings nicht daran.

"Ich denke, er wird ein bisschen warten. Er ist begierig, zurückzukommen, aber im Moment glaube ich nicht, dass es dort etwas gibt, das er tun möchte", sagte der ehemalige Haas-Teamchef im aktuellen The Red Flags Podcast. "Ich denke, er möchte Teil eines Teams als Eigentümer sein."

"Und ich glaube nicht, dass es etwas zu verkaufen gibt oder das man übernehmen könnte, und selbst wenn man es kaufen wollte, es ist eine Menge Geld", sagt der 60-Jährige weiter. Horner soll sich nach seinem Red-Bull-Aus immerhin auf eine Abfindung von umgerechnet rund 90 Millionen Euro geeinigt haben.

Horner-Abfindung reicht nicht, um Team zu kaufen

"Ich weiß, er hat viel Geld bekommen, aber was er bekommen hat, reicht nicht, um ein Team zu kaufen", sagt Steiner, der sich in der Branche bestens auskennt. "Er würde nichts anderes tun, als Teamchef zu sein." Ein Horner-Wechsel zu Alpine kommt für den gebürtigen Italiener deshalb nicht infrage.

Aufstieg und Fall von Christian Horner bei Red Bull

"Ich meine, das würde nicht funktionieren: Flav [Briatore] und er in der Führungsposition. Dann müsste Flavio gehen, und es sieht nicht so aus, als ob Flav in nächster Zeit irgendwohin geht", so Steiner. "Er kann warten. Christian muss sich nicht beeilen."

Ein anderes Gerücht, auf das Steiner keinen Bezug nahm, betrifft sein ehemaliges Team: Denn laut der britischen Daily Mail könnte Horner bei Haas einsteigen, und zwar nicht nur als Teamchef. Demnach wolle der Brite laut "mehrerer seriöser Quellen" sogar Anteile am US-Rennstall übernehmen.

Teambesitzer Gene Haas hatte allerdings erst vor wenigen Wochen erklärt, dass er "regelrecht genervt" von den ständigen Kaufangeboten sei und "keinerlei Interesse" an einem Verkauf habe. Ob der Amerikaner seine Haltung mittlerweile überdacht hat, bleibt abzuwarten.

