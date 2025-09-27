  • 27. September 2025 · 13:34 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Christopher Otto

Sainz und Leclerc: Podium in Baku, Abenteuer auf dem Heimweg

Carlos Sainz über den Roadtrip mit Charles Leclerc: Chaos, Humor und Erinnerungen fürs Leben

(Motorsport-Total.com) - Für Carlos Sainz war das Wochenende in Baku eigentlich perfekt. Mit Williams schaffte er erstmals den Sprung aufs Podium. Doch statt einer entspannten Heimreise nach Monaco endete der Abend in einer unerwarteten Odyssee. Ein Sturm über Nizza zwang den Flieger zur Landung in Italien.

Foto zur News: Sainz und Leclerc: Podium in Baku, Abenteuer auf dem Heimweg

© LAT Images

Charles Leclerc, Carlos Sainz Zoom Download

Für den Spanier und seine Begleiter Teamkollege Charles Leclerc sowie dessen Freunde Joris Trouche und Antoine Truchet bedeutete das eine nächtliche Weiterreise im Miet-Van. "So spät zu landen, einen Van zu nehmen und mehrere Stunden heimzufahren, war chaotisch", erinnerte sich Sainz. "Aber genau das sind die Tage, die man später nie vergisst."

Formel-1-Quiz

Carlos Sainz fuhr in der Formel 1 wie viele Rennrunden?

9132 13325 11943 9051

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

Während andere nach einem anstrengenden Grand Prix möglichst schnell nach Hause wollen, erkannte Sainz im Nachhinein den Wert des Erlebnisses: "Wenn wir in Nizza gelandet wären und nur 20 Minuten nach Hause gefahren wären, würden wir uns daran nie erinnern. Aber kleine Abenteuer wie dieses bleiben."

Sainz als Chauffeur, Leclerc als Beifahrer

Am Steuer des Vans saß Sainz selbst, während Leclerc und seine Freunde für Unterhaltung sorgten. Bald wich der Frust einer heiteren Stimmung. Leclerc hielt die Fahrt auf Video fest und scherzte: "Nach einem schwierigen Wochenende dachte ich, schlimmer kann es nicht werden, aber ... " - die Kamera zeigte die dunkle Landstraße.

Sainz griff den Humor auf: "Wir fahren einen Van! Mitten in Italien." Als Leclerc nachhakte, erklärte er lachend: "Der Sturm hat uns umgeleitet, wir konnten nicht in Nizza landen. Jetzt geht es eben auf vier Rädern zurück nach Monaco." Sein Ehrgeiz blitzte dabei durch: "Zwei Stunden Fahrt, wir schaffen es in eineinhalb."

Foto zur News: Sainz und Leclerc: Podium in Baku, Abenteuer auf dem Heimweg

© Getty Images Europe

Carlos Sainz jubelt auf dem Formel-1-Podium in Baku 2025 Zoom Download

Was als lästige Pflicht begann, verwandelte sich in eine kuriose Anekdote, die zwischen zwei Formel-1-Stars, die sich seit ihren gemeinsamen Ferrari-Zeiten recht nahe stehen, für Auflockerung sorgte. Für Sainz wurde die Heimreise damit zum zweiten Höhepunkt des Wochenendes, gleich hinter dem Podium in Baku.

Ernsthafter Hintergrund

Im Nachhinein erhielt die Episode eine ernste Dimension. In Nizza kam es fast zu einem Zwischenfall zwischen zwei Maschinen, darunter ein easyJet-Flug, der beinahe mit einer Nouvelair-Maschine kollidiert wäre. Zum Glück ging alles glimpflich aus.

So betrachtet, war die Umleitung nach Italien nicht nur ein Umweg, sondern womöglich ein Glücksfall. Sainz zieht daraus vor allem eine Lehre: "Manchmal läuft es nicht wie geplant, aber sicher anzukommen - und dabei etwas zu erleben, das bleibt - ist am Ende mehr wert."

Aus einem chaotischen Abend wurde für Sainz eine Erinnerung fürs Leben. Und vielleicht genau die Art von Geschichte, die ihn später mit einem Lächeln an die turbulenten Jahre in der Formel 1 zurückdenken lässt.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Nach Baku-Chaos: Leclerc und Sainz stranden mitten in Nach Baku-Chaos: Leclerc und Sainz stranden mitten in Italien
Foto zur News: Verstappen siegt in Baku: Wird die WM jetzt wirklich nochmal Verstappen siegt in Baku: Wird die WM jetzt wirklich nochmal spannend?
YouTube: Die tägliche F1-Show zum Grand Prix von Aserbaidschan
Foto zur News: Charles Leclerc: Set-up-Experiment in Baku war eine Charles Leclerc: Set-up-Experiment in Baku war eine Schnapsidee
Foto zur News: Sainz feiert Podium, doch ein Teamkollege macht den Moment Sainz feiert Podium, doch ein Teamkollege macht den Moment unvergesslich
Foto zur News: Baku in der Analyse: Piastri crasht wieder, Hamilton Baku in der Analyse: Piastri crasht wieder, Hamilton missachtet Stallorder
Großer Preis von Aserbaidschan - Baku - Rennen
Formel-1-Weltmeisterschaftsstand Fahrer
F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
2. Tag
Foto zur News: Haas-Test in Mugello mit Grosjean und Hinchcliffe
Haas-Test in Mugello mit Grosjean und Hinchcliffe
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
1. Tag
Foto zur News: Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Foto zur News: Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Foto zur News: Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Auf welcher Strecke erzielte Clay Regazzoni am 16.08.1970 seinen ersten Podestplatz?

Spa-Francorchamps Österreichring Hockenheim Hungaroring
Formel-1-Quiz
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Formel1.de auf YouTube