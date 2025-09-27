Fünf Jahre nach Horrorcrash: So erlebte Grosjean sein emotionales F1-Comeback

(Motorsport-Total.com) - Fast fünf Jahre nach seinem dramatischen Feuerunfall in Bahrain kehrte Romain Grosjean zurück ins Cockpit eines Formel-1-Boliden. In Mugello durfte er den Haas VF-23 testen und erlebte einen Tag voller Emotionen. "Es war ein verregneter Tag, aber fantastisch", sagte der 39-Jährige.

Der Test fand parallel zu Pirelli-Entwicklungsfahrten statt, begleitet von Regen. Trotzdem genoss Grosjean die Rückkehr: "Am Anfang war ich etwas eingerostet, dann kam alles zurück. Ich durfte sogar einen stehenden Start machen. Mein letzter Start war Bahrain 2020 - diesmal lief es deutlich besser."

Neben Grosjean saß auch Ex-IndyCar-Pilot James Hinchcliffe im Haas, der für ein TV-Feature erstmals ein F1-Auto bewegte. Für Grosjean war es dagegen eine Reise zurück in die Vergangenheit mit vielen bekannten Gesichtern aus seiner Zeit bei Haas.

Wiedersehen mit alten Weggefährten

Teamchef Ayao Komatsu, der Grosjean schon 2016 von Lotus zu Haas folgte, und Dominic Haines, sein früherer Renningenieur, waren vor Ort. "Das war eine einzigartige Gelegenheit, alte Freunde zu treffen und ein Auto der neuen Generation zu fahren. Einfach fantastisch, ich bin sehr dankbar", sagte Grosjean.

Besonders bewegend war der Moment nach der letzten Runde: "Sie haben mich am Ende zum Weinen gebracht. Auf meiner Inlap standen alle da - Ferrari, Red Bull, Pirelli, Haas - und haben applaudiert. So etwas hatte ich in Abu Dhabi 2020 erwartet. Aber heute war es vielleicht sogar besser", verweist er auf sein damaliges, geplantes F1-Ende.

Für Grosjean, der von 2016 bis 2020 für Haas fuhr, war es damit der verspätete Abschied aus der Formel 1. "Mugello ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ich habe die Knöpfe am Lenkrad immer noch im Kopf, auch wenn sich einiges geändert hat."

Helm mit besonderer Bedeutung

Für das Comeback nutzte Grosjean einen besonderen Helm. Er war 2020 für sein geplantes Abschiedsrennen in Abu Dhabi entworfen worden. "Fünf Jahre später ist er noch hier, jetzt mit neuen Stickern. Lustig sind die Zeichnungen meiner Kinder. Ich bin stolz, ihn endlich im Haas tragen zu dürfen."

Die Erinnerungen an den Unfall von Bahrain bleiben präsent. Grosjean überlebte damals nur knapp, mit Verbrennungen an Händen und Beinen. Danach wechselte er in die IndyCar-Serie, später ins IMSA-Programm mit Lamborghini. In Mugello aber konnte er die Formel 1 noch einmal genießen.

"Das letzte Mal in einem F1-Auto war keine angenehme Erfahrung. Heute war es das Gegenteil. Ich konnte genießen, was diese Autos können", sagte er erleichtert. Sein Dank galt auch der Teamführung: "Danke an Gene Haas und Ayao Komatsu, die das möglich gemacht haben."