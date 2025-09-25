  • 25. September 2025 · 10:17 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Stefan Ehlen

Romain Grosjean zurück im Formel-1-Auto: Erster Test seit Feuerunfall 2020

Romain Grosjean kehrt erstmals seit seinem Feuerunfall 2020 ins Formel-1-Cockpit zurück - für einen Test im Haas VF-23 in Mugello

(Motorsport-Total.com) - Am Freitag (26. September) fährt Romain Grosjean erstmals seit seinem Feuerunfall beim Grand Prix von Bahrain 2020 wieder ein Formel-1-Auto: Sein ehemaliges Team Haas ermöglicht dem Franzosen eine Testfahrt in Mugello im VF-23 aus der Saison 2023.

Foto zur News: Romain Grosjean zurück im Formel-1-Auto: Erster Test seit Feuerunfall 2020

© Motorsport Images

Der frühere Formel-1-Fahrer Romain Grosjean im Haas-Outfit (Archivbild) Zoom Download

"Zu sagen, dass ich mich darauf freue, wieder in ein Formel-1-Auto zu steigen, wäre natürlich eine Untertreibung", meint Grosjean.

Denn eigentlich hätte Grosjean schon vor langer Zeit einen Formel-1-Test absolvieren sollen: Mercedes hatte ihm eine Probefahrt in einem Silberpfeil angekündigt, doch dazu kam es im Zuge der Corona-Pandemie nicht - nur zu einer Sitzanpassung im Mercedes-Overall.

Haas spielt die alten Zeiten nach beim Grosjean-Test

Gut fünf Jahre nach seinem letzten Grand Prix erhält Grosjean nun doch noch eine Formel-1-Gelegenheit. "Ich kann kaum glauben, dass es fast fünf Jahre her ist - und nun mit meinem alten Team zurückzukehren, macht es wirklich zu etwas Besonderem", sagt Grosjean.

Feuerunfall von Grosjean in Bahrain: Die 15 spektakulärsten Fotos

Tatsächlich wird bei seinem Test in Mugello vieles so sein wie damals: Haas-Teamchef Ayao Komatsu übernimmt an diesem Tag wieder seine frühere Rolle als Renningenieur von Grosjean.

"Romain und ich haben während seiner gesamten Formel-1-Karriere zusammengearbeitet. Deshalb hat dieser Test für uns beide eine ganz besondere Bedeutung", erklärt Komatsu. "Ich freue mich unglaublich, ihn wieder in einem Formel-1-Auto zu sehen - und bin besonders stolz, dass er in einem unserer Autos zurückkehrt. Das ist nur passend."

Ein Wiedersehen mit der Vergangenheit für Grosjean

Denn Grosjean hat über die Hälfte seiner Formel-1-Zeit bei Haas verbracht: Von 2016 bis 2020 war er eine Führungsfigur im US-Rennstall, für den er gleich im ersten Rennen die ersten Punkte erzielte. Nur Kevin Magnussen absolvierte mehr Rennen für Haas. (Weitere Statistiken zu Romain Grosjean in der Formel-1-Datenbank abrufen!)

Deshalb erwartet Komatsu einen "schönen Tag" und sagt: "So wie ich Romain kenne, wird er wie immer alles geben. Etwas anderes erwarte ich gar nicht, zumal wir schon seit Langem darüber gesprochen haben, das möglich zu machen. Und es sind viele Mitglieder der damaligen Crew dabei."

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Das gefällt Grosjean besonders: "Ich freue mich darauf, alle wiederzusehen. Sicher werden wir ein wenig in Erinnerungen schwelgen, aber ich möchte auch bei der Arbeit mit dem VF-23 und dem Testprogramm helfen."

Dann nutzt Grosjean den Helm, der einst für sein finales Formel-1-Rennen vorgesehen war, das er aufgrund seines Feuerunfalls aber nicht fuhr: Seine Kinder hatten ihm zum bevorstehenden Formel-1-Abschied ein spezielles Helmdesign angefertigt.

Grosjean hat sich nach seiner Formel-1-Zeit mit Rennfahren fitgehalten: Er wechselte 2021 in die IndyCar-Serie und überraschte gleich in seiner Debütsaison mit drei Podestplätzen. Bis Ende 2024 ließ Grosjean in der US-amerikanischen Formelserie weitere drei Podien folgen. Sein bestes Gesamtergebnis in der Fahrerwertung: Platz 13 in den Jahren 2022 und 2023.

Grosjean bekommt Gesellschaft in Mugello

In Mugello trifft Grosjean übrigens auf einen weiteren ehemaligen IndyCar-Fahrer: James Hinchcliffe. Der jetzige Formel-1-TV-Experte bekommt ebenfalls die Gelegenheit, den Haas VF-23 auszuprobieren. Für den Kanadier ist es die Premiere in einem Formel-1-Auto, die am Rande des USA-Grand-Prix in Austin im TV-Programm Thema werden soll.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Steiner rankt seine ehemaligen Haas-Fahrer: Mick Schumacher Steiner rankt seine ehemaligen Haas-Fahrer: Mick Schumacher nur auf P4
Foto zur News: Günther Steiner: Niemand war schneller als Romain Grosjean Günther Steiner: Niemand war schneller als Romain Grosjean
Foto zur News: "Hat mir das Leben gerettet": Grosjeans Autowrack wird "Hat mir das Leben gerettet": Grosjeans Autowrack wird ausgestellt
Foto zur News: Toto Wolff verspricht: Grosjean-Test im Mercedes wird kommen Toto Wolff verspricht: Grosjean-Test im Mercedes wird kommen
Foto zur News: Romain Grosjean: Darum kam es zum Unfall in Spa 2012 und der Romain Grosjean: Darum kam es zum Unfall in Spa 2012 und der Sperre
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams
Foto zur News: Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Foto zur News: Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Die letzten 20 Rennen, in denen der WM-Führende ausgefallen ist
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
F1: Grand Prix von Aserbaidschan (Baku) 2025
Sonntag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Foto zur News: Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Nordschleifen-Debüt: Hat Max Verstappen seinen "Führerschein" bekommen?
Foto zur News: Max in der "Grünen Hölle": Kann der F1-Champion auch dort gewinnen?
Max in der "Grünen Hölle": Kann der F1-Champion auch dort gewinnen?
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Wann kam Clay Regazzoni auf die Welt?

05. September 1939 06. Juli 1944 19. September 1936 22. Juli 1942
Formel-1-Quiz
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige motor1.com