Vor Formel-1-Debüt: Antonelli testet Mercedes W11 in Jerez

(Motorsport-Total.com) - Andrea Kimi Antonelli bereitet sich im spanischen Jerez auf sein Formel-1-Debüt im März in Melbourne vor. Der neue Mercedes-Pilot absolviert in dieser Woche einen zweitägigen Test im letzten Weltmeisterauto von Vorgänger Lewis Hamilton, dem Mercedes W11 aus der Saison 2020.

© Motorsport Images 2020 gewann Lewis Hamilton im Mercedes W11 seinen siebten WM-Titel Zoom Download

In den sozialen Medien sind Aufnahmen von der privaten Testfahrt, die am Mittwoch begann, aufgetaucht, die den 18-Jährigen im Mercedes in einem speziellen Camouflage-Design zeigen. Weitere Details zu dem Test sind nicht bekannt.

Spannend ist allerdings die Frage, warum Mercedes auf ein Auto aus dem Jahr 2020 zurückgreift, also noch aus dem vergangenen Regelzyklus? Denn theoretisch hätte Antonelli per Reglement auch ein zwei Jahre altes Auto verwenden können, also den W14 aus der Saison 2023.

Damit hätte Antonelli mit einem Boliden aus der aktuellen Generation der Bodeneffektautos trainieren können. Laut The Race hat sich Mercedes allerdings ganz bewusst dafür entschieden, bei dem Test ein älteres Auto zu verwenden.

Hintergrund sind demnach schärfere Testbeschränkungen, die seit diesem Jahr in der Formel 1 greifen. Denn noch im vergangenen Jahr konnten die Teams beliebig oft mit einem Auto fahren, das mindestens zwei Jahre alt ist.

Das hat sich 2025 geändert. Konkret findet sich im Sportlichen Formel-1-Reglement in Artikel 10.2g) im Hinblick auf den Einsatz von Autos, die zwischen zwei und vier Jahre alt sind ("Testing of Previous Cars" oder "TPC"), inzwischen unter anderem folgender Zusatz:

"Each Competitor may complete a maximum of one thousand (1.000) kilometres of TPC in each calendar year using drivers entered in the Championship, or which they intend to enter in the Championship, such distance being accumulated over a maximum of four (4) of the days allowed under Article 10.2f."

Übersetzt bedeutet das, dass der Einsatz von zwei bis vier Jahre alten Autos für aktuelle Formel-1-Fahrer inzwischen auf vier Tage und insgesamt 1.000 Kilometer pro Jahr limitiert ist. Und von dieser begrenzten Kilometeranzahl wollte Mercedes wohl nicht bereits vor Saisonbeginn etwas verwenden.

Der Mercedes W11 dagegen ist bereits fünf Jahre alt und gilt damit als "historisches Auto". Und in den Regeln für Tests mit diesen Boliden ("Testing of Historic Cars" oder "THC") gibt es auch weiterhin keinerlei Beschränkung der Kilometeranzahl.

2020 gewann Lewis Hamilton mit dem W11 seinen siebten und bislang letzten Fahrertitel in der Formel 1. 2021 holte Mercedes zwar noch einmal die Konstrukteurs-WM, bei den Fahrern hatte Hamilton damals allerdings das Nachsehen gegen Max Verstappen.