Formel-1-Autos 2025: Alle Präsentationen in der Übersicht

Haas: US-Team Haas ist eine sichere Bank, was die Autobezeichnung anbelangt. Schon seit dem Formel-1-Einstieg 2016 gilt die Formel: VF mit Jahreszahl. Die Buchstaben stehen für "Very First". Dazu muss man wissen: Der Haas-Konzern stammt aus dem Maschinenbau, und die erste Haas-Maschine hieß einst VF-1, also "Very First One" (zu Deutsch: "die Allererste"). Auf die Formel 1 übertragen bedeutet das für 2025 vermutlich: Das Auto von Oliver Bearman und Esteban Ocon könnte VF-25 heißen.

