Audi in der Formel 1: Alles über den Einstieg des Herstellers für 2026

(Motorsport-Total.com) - Die Vorbereitungen für das Formel-1-Debüt von Audi im Jahr 2026, in dem die neue Regelära eingeläutet wird, sind in vollem Gange. Es wird nicht nur kleinere und leichtere Autos mit aktiver Aerodynamik geben, die mit einer neuen Antriebseinheit ausgestattet sind, die zu 50 Prozent elektrisch betrieben wird.

© AUDI AG Ab 2026 wird Audi mit einem offiziellen Werksteam in der Formel 1 antreten Zoom Download

Es wird auch das erste Mal sein, dass Sauber in einer Formel-1-Saison nicht dabei ist, seit es 1993 sein Debüt gab. Das Team ist eine feste Größe in der Königsklasse und hat vielen vielversprechenden Talenten wie Charles Leclerc, Felipe Massa und dem Weltmeister von 2007, Kimi Räikkönen, den Weg geebnet.

Seine erfolgreichste Zeit hatte es unter dem Namen BMW-Sauber von 2006 bis 2010. 2007 belegte es den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Im Jahr darauf gewann Robert Kubica den Grand Prix von Kanada gewann und Sauber wurde Gesamtdritter.

Doch bald ist es Zeit, dass der Schweizer Rennstall, der von dem pensionierten Geschäftsmann Peter Sauber gegründet wurde, sich verabschiedet und an Audi übergibt.

Das Audi-Formel-1-Team wird dann auch seinen eigenen Motor produzieren. Damit ist es einer von sechs Herstellern, die sich derzeit verpflichtet haben, eine Antriebseinheit für 2026 zu entwickeln. Allerdings gibt es Zweifel an der Zukunft von Renault als Motorenlieferant von Alpine, das zu einem Kundenteam werden könnte.

Warum steigt Audi in die Formel 1 ein?

Im August 2022 verkündete Audi erstmals, dass es nach der Bekanntgabe des neuen Motorenreglements im Jahr 2026 ein Zulieferer für Formel-1-Aggregate werden wird.

Es wird vermutet, dass Audi zum Einstieg in die Formel 1 bewogen wurde, weil die Triebwerke für 2026 eine höhere elektrische Leistung und 100 Prozent nachhaltige Kraftstoffe bieten. Es wird auch angenommen, dass Audi die Kostendeckelung der Formel 1 und ihren Wunsch, bis 2030 klimaneutral zu sein, unterstützt.

Markus Dussmann, der damalige Vorstandsvorsitzende von Audi, sagte 2022: "Motorsport ist ein integraler Bestandteil der DNA von Audi. Die Formel 1 ist sowohl eine globale Bühne für unsere Marke als auch ein hoch anspruchsvolles Entwicklungslabor."

"Die Kombination aus Hochleistung und Wettbewerb ist immer ein Motor für Innovation und Technologietransfer in unserer Branche. Mit dem neuen Reglement ist jetzt der richtige Zeitpunkt für uns, uns zu engagieren. Schließlich verfolgen sowohl die Formel 1 als auch Audi klare Nachhaltigkeitsziele."

© Motorsport Images 2025 wird die letzte Saison des Sauber-Teams in der Formel 1 sein Zoom Download

Obwohl diese Faktoren dazu beigetragen haben, den Audi-Vorstand von Formel-1-Traum überzeugen, ist dies nicht der einzige Grund für die Entscheidung, beizutreten.

Herbert Diess, der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns, dem die Marke Audi gehört, erklärte ganz offen, dass die Formel 1 dem Unternehmen helfen könnte, seine deutschen Konkurrenten Daimler und BMW in den Verkaufsräumen zu schlagen. Frei nach dem Motto: "Am Sonntag gewinnen, am Montag verkaufen."

Audi hielt sich zunächst bedeckt, was das Partnerteam angeht, obwohl klar war, dass der Hersteller einen Deal mit Sauber treffen würde - was im Oktober 2022 bestätigt wurde.

Oliver Hoffmann, ein ehemaliges Audi-Vorstandsmitglied, gab an, dass die frühere Nutzung des Sauber-Windkanals in der Langstrecken-Weltmeisterschaft eine Rolle bei der Entscheidung für die Partnerschaft mit dem Schweizer Team gespielt habe.

Zu der Zeit bestätigte Sauber auch, dass Audi eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erwerben wird. Wie später bekannt wurde, handelte es sich um 25 Prozent. Kurzfristig hatte dies jedoch keine großen Auswirkungen, da das Team weiterhin unter dem Namen Alfa Romeo antrat, bevor es 2024 zu Sauber zurückkehrte. Zudem wird es bis Ende 2025 weiterhin mit Ferrari-Motor antreten.

Die frühere Partnerschaft von Sauber mit Alfa Romeo zwang Audi, sein Formel-1-Programm zunächst zu verschweigen. Doch der Mangel an Kommunikation führte zu Zweifeln am Einstieg. Diese wurden vom neuen Audi-Chef Gernot Döllner dementiert, der letztes Jahr bekräftigte, dass der Plan für 2026 stehe.

Seine Kommentare wurden von Alessandro Alunni Bravi, Vertreter des Sauber-Teams, gestützt, der bestätigte: "Wir haben gewisse Einschränkungen bei der Kommunikation über das Team, über die Zukunft und über die Beteiligung von Audi, und wir respektieren Alfa Romeo voll und ganz dafür."

Seit der Beendigung der Partnerschaft von Sauber mit Alfa Romeo hat sich Audi stärker zu Wort gemeldet und Pläne für eine vollständige Übernahme vor 2026 gebilligt, obwohl man anfangs glaubte, dass die Beteiligung bis zu 75 Prozent betragen würde.

Audi war auch ein aktiver Akteur auf dem Fahrermarkt, und das in einer Zeit, in der Sauber-CEO Andreas Seidl und Hoffmann das Projekt verließen. Für 2024 wurde außerdem angekündigt, dass das britische Energieunternehmen BP nachhaltige Kraftstoffe für das Formel-1-Team produzieren wird, wenn es in die Serie einsteigt.

Wie wird die Fahrerbesetzung des Audi-Formel-1-Teams aussehen?

Nico Hülkenberg wurde als erster Fahrer des neuen Audi-Teams bekanntgegeben. Der 36-Jährige hat einen Mehrjahresvertrag ab 2025 unterzeichnet. Das bedeutet, dass er in der nächsten Saison auch zu Sauber zurückkehren wird, für das er schon 2013 fuhr.

© Haas/Audi Nico Hülkenberg wird ab 2025 für Sauber/Audi starten (Fotomontage) Zoom Download

Obwohl die Tatsache, dass Hülkenberg Deutscher ist, als Schlüsselfaktor dafür gilt, dass Audi ihn haben wollte, konnte er auch mit einer beeindruckenden Serie von Leistungen überzeugen, mit denen er in den zwei gemeinsamen Jahren regelmäßig seinen Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen geschlagen hat.

Aber die Situation um den zweiten Platz im Team, hat den Schwung von Audi stark gebremst. Das primäre Ziel war Carlos Sainz, der Ferrari Ende 2024 verlassen wird. Doch das Angebot von Audi hat den Grand-Prix-Sieger nicht überzeugt: Der Spanier gab seinen Wechsel zu Williams bekannt.

Damit war die Liste der Optionen für Audi nicht mehr allzu lang. Am Ende entschied sich der Hersteller gegen seine aktuellen Stammfahrer Valtteri Bottas und Guanyu Zhou oder Mercedes-Testfahrer Mick Schumacher und für McLaren-Nachwuchsfahrer Gabriel Bortoleto aus der Formel 2. Er wurde im November 2024 für mindestens zwei Jahre verpflichtet.

Wer wird Teamchef bei Audi?

Red Bull hat am 1. August 2024 den Abschied seines Sportchefs Jonathan Wheatley und dessen Wechsel als Teamchef zu Audi angekündigt. Wheatley nimmt seine Arbeit bei Sauber/Audi vermutlich im Juli 2025 auf. Als Red-Bull-Sportchef hat Wheatley das Team seit 2018 unter anderem zu Seriensiegern beim Boxenstopp-Award der Formel 1 gemacht.

Nachdem er im Rahmen einer großen Managementumstrukturierung aufgrund eines Machtkampfes im Unternehmen eingestellt wurde, übernimmt Mattia Binotto ab August die Rolle des Betriebsleiters. Hofmann und Seidl scheiden aus dem Projekt aus.





Anfang 2023 hatte Seidl seine Rolle als McLaren-Chef verlassen, um das Audi-Projekt zu leiten, und Hülkenberg sagte, der Deutsche sei ein "treibender Faktor" für seinen Wechsel zum Team gewesen. 2015 gewannen sie gemeinsam die 24 Stunden von Le Mans, als Seidl Teamchef des dominierenden Porsche-LMP1-Teams war, dem Hulkenberg für zwei Rennen in Le Mans und Spa beitrat.

Seidl hatte als Sauber-CEO zunächst freie Hand. Doch das änderte sich im März, als Hoffmann zum Vorsitzenden aller Sauber-Gesellschaften ernannt wurde, was die Entscheidungsfindung erschwerte. Dies wirkte sich auch auf den Fortschritt aus.

Die Form von Sauber verschlimmerte die Situation weiter, denn das Team liegt auf dem letzten Platz der Weltmeisterschaft 2024 und hat als einziges noch keinen Punkt geholt.

Daher traten sowohl Seidl als auch Hoffmann ab und Audi stellte Binotto als klaren Ansprechpartner für das Senior Management ein. Teamsprecher Bravi glaubt, dass dies "die Geschwindigkeit" der Sauber-Übernahme verändern wird.

Es ist Binottos erster Job in der Formel 1, seit er Ende 2022 seine Rolle als Teamchef von Ferrari aufgab, nachdem er 1995 zur italienischen Marke gekommen war.

Die Verpflichtung des Italieners hat zweifelsohne Fragen auf dem Fahrermarkt aufgeworfen. Hülkenberg bezeichnete es als "Schock", dass die beiden Personen, die ihn unter Vertrag genommen haben, das Team verlassen werden, bevor er sich ihm anschließt.

Der Deutsche versicherte jedoch, dass die Umbesetzung keine Zweifel aufkommen lasse, da er "mehr an dem Projekt" interessiert sei als an der Zusammenarbeit mit denjenigen, die ihn unter Vertrag genommen haben. Im Falle von Sainz wurde sogar angenommen, dass die Ankunft von Binotto helfen könnte, ihn zu ködern, da beide ja schon zwei Jahre lang bei Ferrari zusammenarbeiteten.

Das hat sich zwar zerschlagen. Trotzdem rechnet Bottas damit, dass die Änderung an der Spitze des Teams den Fahrermarkt "neu ordnen" wird, "weil wir vorher mit Andreas und Oliver kommuniziert haben und jetzt ist es Mattia. Das wird mit Sicherheit einige Dinge verändern, also müssen wir reden", so der Finne.

Binotto und Wheatley sollen bei Audi als eine "Doppelspitze" auftreten und direkt an den Sauber-Vorstandsvorsitzenden Gernot Döllner berichten. Das begründet Audi so: "Die Entscheidung für eine Doppelspitze ist Teil der Neuausrichtung der Steuerungsstruktur für das zukünftige Werksteam im Zuge der vollständigen Übernahme aller Anteile der Sauber Gruppe durch Audi."

Binotto als Betriebs- und Technikleiter obliegt die operative Geschäftsführung der Sauber Motorsport AG am Standort Hinwil in der Schweiz mit der technischen Entwicklung der Rennfahrzeuge. Er ist damit auch "die übergreifende technische Schnittstelle zwischen den Entwicklungsteams in Hinwil und der Audi Formula Racing GmbH in Neuburg an der Donau" in Deutschland, wo der Antrieb entwickelt wird.

Wheatley als Teamchef soll sich auf Leitung und Performance der Renneinsätze des künftigen Audi-Werksteams konzentrieren und Audi sportpolitisch auf Ebene der Formel-1-Teamchefs vertreten.

Wo wird das Audi-Formel-1-Team beheimatet sein?

Die Mannschaft wird an zwei Standorten stationiert sein: Hinwil in der Schweiz und Neuburg an der Donau in Deutschland. In Hinwil wird seit den frühen 1970er-Jahren, als Sauber mit Sportwagen an den Start ging, eine Anlage auf 15.600 Quadratmetern betrieben.

Dort wird ein Großteil des Betriebs stattfinden, denn Hinwil verfügt über ein hochmodernes Windkanalgebäude, sodass das Formel-1-Chassis von Audi dort gebaut wird.

Das Formel-1-Aggregat wird jedoch in Deutschland gebaut, da das Unternehmen seit 2014 einen 3.000 Quadratmeter großen Standort in Neuburg unterhält. Dazu gehören 22 Prüfstände für den Betrieb von Aggregaten. Audi hat bestätigt, dass es bereits Simulationen auf verschiedenen F1-Rennstrecken durchgeführt hat und rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, die von Deutschland aus an dem Projekt arbeiten.

Was ist die Geschichte von Audi im Motorsport?

Obwohl Audi 2026 zum ersten Mal in der Formel 1 antritt, kann das Unternehmen auf eine lange Geschichte im Motorsport zurückblicken - vor allem bei Sportwagen und Rallyes.

Audi ist nach Porsche das Unternehmen mit den meisten Siegen in der Geschichte der legendären 24 Stunden von Le Mans. Denn die Marke hat insgesamt 13 Siege auf dem Circuit de la Sarthe errungen. Der erste Sieg gelang im Jahr 2000, als das Team Joest mit dem R8 einen Dreifachsieg für Audi einfuhr.

Es war der erste von sieben Le-Mans-Siegen von Tom Kristensen mit der deutschen Marke. Dabei war Audi so dominant, dass alle 13 Siege in den ersten 15 Ausgaben des Rennens im 21. Jahrhundert errungen wurden - der letzte Sieg 2014 mit dem R18.

Doch dann kam eine neue dominante Kraft ins Spiel, als Seidls Porsche-Team 2015 seinen ersten von drei Siegen in Folge holte. Audi hatte Mühe, mitzuhalten, sodass das Team 2017 aus der Startaufstellung verschwand und seitdem nicht mehr zurückkehrte.

Es ist auch lange her, dass das Audi-Werksteam in der Rallye-Weltmeisterschaft angetreten ist. Denn mit der Auflösung des Gruppe-B-Reglements 1987 hat es dort zum letzten Mal eine Saison bestritten hat. Damit endete eine erfolgreiche siebenjährige Zeit, in der Audi 1982 und 1984 die Herstellerwertung gewann.

Die vielleicht denkwürdigste Saison war jedoch 1983, als Audi in einen saisonlangen Kampf mit Lancia verwickelt war, bei dem beide zusammen zehn von zwölf Rallyes gewannen.

Am Ende sicherte sich Lancia den Herstellertitel mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Audi, obwohl Audis Hannu Mikkola den Fahrertitel errang - all das wurde in dem 2024 erschienenen Film "Race For Glory: Audi vs. Lancia" festgehalten.

Audi ist aber immer noch im Rallyesport präsent. 2024 holte die Marke einen historischen ersten Sieg bei der Rallye Dakar, obwohl der RS Q e-tron erst zwei Jahre zuvor debütierte.