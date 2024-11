Vettel über Titelkampf: "Favoritenrolle ist klar - und liegt bei Max"

(Motorsport-Total.com) - Satte 47 Punkte Vorsprung hat Max Verstappen noch auf WM-Widersacher Lando Norris, vier Grand-Prix-Wochenenden, inklusive zweier Sprints, stehen noch aus in der Saison 2024 - doch der Trend der letzten Monate geht klar Richtung McLaren, das Paket des Papaya-Teams scheint dem Red Bull aktuell einfach überlegen. Wie eng wird der WM-Kampf auf der Zielgeraden also noch?

"So sehr ich es uns allen gönnen würde, wenn's richtig spannend wird bis zum Schluss, glaube ich, dass der Max mittlerweile so abgebrüht ist, so souverän fährt ...", sagt Ex-Weltmeister Sebastian Vettel am Samstag in Sao Paulo am Sky-Mikrofon, und lobt Verstappen: "Wir sehen ja selten Fehler von ihm, von seiner Seite."

"Auch, wenn sein Auto jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark ist wie am Anfang des Jahres, sehe ich ihn nach wie vor in der Favoritenrolle", erklärt Vettel: "Ich glaube, er ist immer noch stark genug, immer genug Punkte mitzunehmen. Und der Lando ist auch nicht mehr in der Position, dass er jedes Rennen so einfach gewinnen kann", spielt Vettel auf die erstarkte Konkurrenz von Ferrari an.

Der Deutsche, der zwischen 2010 und 2013 selbst vier WM-Titel für Red Bull einfahren konnte - eine Marke, die sich Verstappen gerade anschickt einzustellen - legt sich deshalb fest: "Also ich würde sagen, die Favoritenrolle ist klar verteilt - und liegt bei Max." Wenngleich Vettel anfügt: "Aber ich wünsche mir natürlich auch als unabhängiger Zuschauer, dass es noch enger wird."

Wirklich großen Glauben scheint Vettel daran aber nicht zu haben: "Sollen wir wetten?", scherzt er im Gespräch mit den Sky-Moderatoren: "Wir lassen uns was einfallen, aber ich glaube, dass der Max das gewinnen wird", lacht Vettel, woraufhin Kumpel und TV-Experte Timo Glock vorschlägt: "Du kommst einmal in die Kabine zum Kommentieren, wenn du die Wette verlierst!"

Noch ein Grund mehr für Vettel, im Saisonendspurt jetzt voll auf Verstappen zu setzen ...