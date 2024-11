Für Titelkampf: McLaren mit neuer Heckflügelkonfiguration in Brasilien

(Motorsport-Total.com) - McLaren setzt weiterhin alles daran, in diesem Jahr die Titel in der Formel 1 zu gewinnen. Für den Großen Preis von Brasilien wird ein neuer Heckflügel eingeführt. Während die Wetterlage an diesem Wochenende noch sehr ungewiss ist und bei Regen ein Umdenken bei den Flügeln erforderlich sein könnte, soll dieser neue Heckflügel Lando Norris und Oscar Piastri eine zusätzliche Option in Bezug auf Abtrieb und Luftwiderstand bieten, falls es trocken bleibt.

Das neue Design scheint zwischen den Angeboten mit mittlerem und geringem Abtrieb zu liegen, die McLaren bereits in seinem Optionspool hat. Tatsächlich ist es bereits der siebte streckenspezifische Heckflügel der Saison 2024, den McLaren in Sao Paulo an die Strecke gebracht hat.

Was das Design des Heckflügels betrifft, so ähnelt die Hauptstruktur dem, was wir von McLaren gewohnt sind - er weist die gleichen Merkmale auf wie die anderen Optionen des Teams. Allerdings wurde das Design der Hauptebene geändert, mit einem viel tieferen Mittelteil und einer steileren, fast V-förmigen Vorderkante, die zur Endplatte hinausläuft.

Passt der Hecklügel gar nicht zu Brasilien?

Die Vorderkante des Hauptflügels ist auch stärker nach oben gebogen als bei einigen anderen Flügeln der Familie. Dies sorgt für den notwendigen Effekt, den die Aerodynamiker von McLaren anstreben. Auch wenn dieses Design ein wenig anders aussieht als das, was der Rest des Feldes derzeit macht, ist es keineswegs neu.

Während dieser Regel-Ära haben Aston Martin und Alpine mit ähnlichen Lösungen gespielt, während die hohen, aber schmalen, löffelförmigen Heckflügel von 2009 bis 2016 unter früheren Regeln eine ähnliche Designrichtung einschlugen. Obwohl der Flügel im Training getestet wurde, bedeutet das nicht, dass er garantiert für den Rest des Rennwochenendes verwendet wird.

Denn er könnte für die Herausforderungen des Autodromo Jose Carlos Pace, einer weiteren Rennstrecke, die in der Höhe liegt, wenn auch nicht in den schwindelerregenden Höhen Mexikos, ein wenig unpassend sein. Aber wenn man bedenkt, dass McLaren in Mexiko nicht mit dem höchsten Abtrieb gefahren ist, obwohl das dort in der Vergangenheit traditionell der Fall war, könnte es in Brasilien genauso sein, wobei eine weitere Reduzierung des Abtriebs und des Luftwiderstands möglich ist.

McLaren jetzt Spitzenreiter im Update-Rennen

Die Teams werden mit Sicherheit immer geschickter darin, ihre Anforderungen an den Abtrieb mit unterschiedlichen Beam-Wings auszubalancieren - etwas, an dem McLaren mit dieser neuen Heckflügellösung arbeiten könnte, um das Beste aus seinem Paket herauszuholen. Denn neben dem neuen Heckflügel, der auf ein anderes Abtriebsniveau ausgerichtet ist, hat McLaren auch zwei neue Beam-Wings in seinen Pool aufgenommen.

Dabei kommt McLaren über die komplette Saison hinweg nun schon auf 13 unterschiedliche Beam-Wing-Lösungen, so viel wie kein anderes Team. Mit den Updates in Brasilien hat das Team aus Woking zudem Aston Martin im Update-Ranking an der Spitze überholt. Insgesamt brachte McLaren 2024 bisher 50 Updates an sein Auto, ebenfalls so viel wie kein anderes Team.

Der eine Beam-Wing ist jedenfalls eine Version mit hohem Abtrieb, der andere mit geringem Abtrieb. Die Idee dahinter ist, dass die beste Version gewählt werden kann, um zusammen mit dem neuen Heckflügel das perfekte Leistungsniveau zu erreichen, um die Geschwindigkeit auf der Geraden und das Kurvenpotenzial auszugleichen.