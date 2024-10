"Alpinexit": Gewerkschaft bemängelt Mogelpackung bei Arbeitsplatzgarantie

(Motorsport-Total.com) - Am Ende half alles nichts - weder Streiks noch der Protest in Monza konnten verhindern, was Alpine am Montag offiziell kommunizierte: Die Motorenschmiede in Viry-Chatillon bei Paris sperrt 2025 zu , wird in ein Ingenieurszentrum names "Alpine Hypertech" umgewandelt. Das endgültige Aus für den eigenen F1-Motor aus dem Hause Renault. Stattdessen will der französische Rennstall künftig auf Mercedes-Triebwerke setzen.

