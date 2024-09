Formel-1-Liveticker: Wird McLaren ab Singapur noch schneller?

McLaren gewann zwei der drei Rennen nach der Sommerpause, führt inzwischen die WM an, und viele sind der Meinung, dass der MCL38 aktuell auch das beste Auto der Formel 1 ist. Und der Bolide könnte sogar noch schneller werden. "Wir arbeiten definitiv noch an Upgrades für diese Saison. Wir sind gerade dabei, dies zu finalisieren", kündigt Teamchef Andrea Stella an. Womöglich schon für das kommende Rennen in Singapur? "Wir werden sehen", erklärt er kryptisch und betont: "Ich möchte nicht zu viel darüber verraten, was [wir ans Auto bringen] und wann. Aber wir haben einen Plan, um das Auto schneller zu machen." Man habe sich bewusst Zeit gelassen, betont er, denn andere Teams haben in diesem Jahr ja bereits Updates gebracht, die nicht wie erhofft funktionierten. Es sei daher "keine leichte Aufgabe", das Auto zu verbessern. Was genau man geplant habe, das sei eine "Überraschung", und die Öffentlichkeit werde es dann erfahren, sobald es im offiziellen Update-Dokument der FIA auftauche. Vielleicht ja schon am kommenden Wochenende.

© Copyright 1‌996 - ‌2024 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.