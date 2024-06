Domenicali nennt "das Ziel" für die Formel 1: Mehr Sprintrennen

2023 hat die Formel 1 erstmals sechs Sprintrennen ausgerichtet und setzt in der Saison 2024 die gleiche Anzahl an. Die Sprints in Schanghai und in Miami sind bereits absolviert. Es folgen noch Sprintrennen bei den Grands Prix in Spielberg, in Austin, in Sao Paulo und in Lusail. ( Hier alle Fakten und Statistiken zu den Formel-1-Sprintrennen abrufen! )

